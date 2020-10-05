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Ekonomi Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Yerli scooter için çalışmalara başladık
Ekonomi

Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Yerli scooter için çalışmalara başladık

Türkiye'de 3 milyon vatandaşın elektrikli scooter kullandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yerli ve milli elektrikli scooterların üretimi için çalışmalara başladık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:44:00 -
Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Yerli scooter için çalışmalara başladık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir üniversite arasında iş birliği kapsamında "Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi" için imza protokolü gerçekleştirildi. İmza protokolüne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu mobil araçlar ve scooterlar hakkında bir konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak "mobilite" kavramını çok önemsediklerini, milli ulaşım ve altyapı politikasının içerisinde çok önemli bir başlık olarak yer aldığını belirten Karaismailoğlu hava, kara, deniz ve demir yollarındaki dijitalleşme uygulamalarını ulaşım sistemlerine adapte etmeye başladıklarını dile getirdi.

Türkiye genelindeki mevcut araç sayısı hakkında konuşan Karaismailoğlu, son 18 yılda taşıt sayısında yüzde 160'lık bir artış gerçekleştiğini söyledi.

2020 yılında toplam araç sayısının 23 milyon 650 bini aştığını kaydeden Karaismailoğlu, "Mevcut araç sayımızın yüzde 54’ü otomobillerden oluşuyor. 2003 yılında 4 milyon 700 bin otomobil varken, Ağustos 2020’de bu sayı 2.7 kat artarak 12 milyon 800 bine çıktı" diye konuştu.

Yerli scotter hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Günümüzde geleneksel araçlar yerine, çevreci, alternatif yakıtlı, paylaşımlı, otonom, sürüş konforu ve emniyet sürüş hareketlilik yerini almaktadır. Türkiye’de 35 binin üzerinde e-scotter bulunmaktadır, 3 milyon vatandaşımız bu araçları aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımız kısa mesafe hareketlerini, toplu taşıma araçları yerine mikro mobilite araçlarıyla gerçekleştirmektedirler. Bu araçlarla üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirildiği takdirde dezavantajlı yolcularımız için çeşitli olanaklar sağlayabiliriz."

 

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Yorumlar

Tolga

Günaydın hükümet olarak her şey en son mu aklınıza gelebilecek. Bir kere dünya da olmadan yapsa hükümet dişimi kuracağım
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