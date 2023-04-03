Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: Seyahat süresi 3 saate inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gelecek 30 yılın yatırımlarını birer birer planladıklarını söyledi. Kara yolu yatırımları sayesinde ekonomiye yıllık 22,5 milyar dolar fayda sağladığını belirten Karaismailoğlu, "Otoyolların da tamamlanmasıyla 580 kilometrelik devlet yoluyla 6 ila 7 saat süren İzmir ile Antalya arasındaki seyahat 440 kilometreye ve 3 saatlik bir seyahat süresine inecek." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) 73. Bölge Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların yanına koştuklarını söyledi.

Bu zorlu süreçte, bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken bir yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya, derdine derman olmaya çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Böylesine büyük bir depremden sonra kısa sürede vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına alıp, her günü bir öncekinden daha iyi kılıyoruz. AFAD ile koordineli çalışarak bugüne kadar hava, kara, deniz ve demir yolu olmak üzere 1,5 milyon vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Her geçen gün daha da organize olarak ve güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Üstümüze düşen ne varsa tamamlayana, afetzedelerimize rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Karaismailoğlu, her yıl belirledikleri stratejik plana göre kilometrelerce yollar, köprüler ve viyadükler inşa ettiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan depremden etkilenen illerimizi ihya edip, bölgesinin parlayan yıldızı, Türkiye için dirençli ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi haline getireceğiz, diğer yandan demir yolu, kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşme yatırımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz milletimize bugüne kadar ne söz verdiysek tuttuk. Bundan sonra da hem depremin yaralarını sarmaya hem de ülkemizi küresel ticarette oyun kurucu konumuna yükseltecek stratejik hamlelerimize devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki Türkiye bugün hiç olmadığından daha fazla güçlüdür."

"Kara yolu yatırımlarının ekonomimize faydası yıllık 22,5 milyar dolardır"

Hayata geçirilen her hedefle uluslararası standartlara sahip yol ağıyla kuzeyi güneye, doğuyu batıya bağladıklarına işaret eden Karaismailoğlu, bölünmüş yolların uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, köprülerin uzunluğunu 745 kilometreye, tünellerin uzunluğunu da 50 kilometreden 711 kilometreye ulaştırdıklarını dile getirdi.

Uygulamaya alınan projelerin sağladığı katkılara değinen Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet veren bölünmüş yollarda ortalama hızı 40 kilometreden 90 kilometrenin üzerine çıkardık. Böylece yıllık 7 milyar saati vatandaşlarımıza kazandırdık. Yolların işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde, yıllık 5 milyon ton emisyon azaltımı sağladık. Kara yolu yatırımlarımız sayesinde iş gücü, akaryakıt ve diğer tasarrufların ülke ekonomisine sağladığı fayda yıllık 22,5 milyar dolardır. Yatırımlarımızla insanımızın hayatına dokunurken ülkemizin stratejik öneminin gereği olan güçlü yol altyapısıyla doğu-batı koridorları üzerinden Asya'dan Avrupa'ya, kuzey-güney koridorlarımızla da Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya ulaşıyor, ulaştırıyoruz. 8 bin 524 kilometrelik doğu-batı akslarının yüzde 91'ini, 12 bin 146 kilometrelik 18 adet kuzey-güney aksının yüzde 89'luk bölümünü tamamladık."