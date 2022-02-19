Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ücreti ne kadar olacak?

Planlanandan daha önce yapımı tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden bir tanesidir. Önümüzdeki hafta büyük bir tarihe tanıklık edeceğiz. Bunun Çanakkale'de olması ayrı bir önem atfediyor.

Bu projede çalışmak hakikaten çalışma arkadaşlarımızla birlikte bunun sonuna gelmek büyük bir gururdur. Sağ salim bunu bitirdik. Önümüzdeki hafta tüm Türkiye ve dünyanın hizmetine sunmak çok büyük bir gurur vesilesidir.

Projelerimiz devam edecek. Türkiye'deki 20 yıldır dönüşüm artarak devam ediyor. Bu bizim vazifemiz bunun için çabalıyoruz. Bütün dünya takip ediyor. Hem teknolojik açısından enleri olan bir projedir.

Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti onların martta seçimleri olduğu için gelemiyor. Kore Başbakanı gelecek. Yabancı misafirlerimizin büyük bir ilgisi var. Çanakkale'ye yakışır şekilde projeyi açacağız.

Projenin bu bölgede bulunması ayrıca bir kıymetlidir. Atalarımızın mirasına bir saygıdır bu. Yeni bir abide yükseldi Çanakkale'de. Biz de Çanakkale'ye özgü simgelerle bu projeyi tamamladık. Köprümüzün çelik ayak kuleleri 318 metredir. 318 metrenin üzerine 16 metre yüksekliğinde Seyit Onbaşı'nın top mermisi figürünü ekleyeceğiz. Hem asma köprü olarak 2 çelik ayak arasının 2023 metre olması dünyada ilk defa oluyor. Dünyanın ilk geniş ayaklı köprüsüdür.

Son derece zordur. Bunun 318 metresi su üstü yüksekliğidir. Suyun 84 metre altında bir çalışma var. Toplamda suyun altında 84 metre daha var. Toplamda 400 metrenin üzerine çıkıyor.

Kedi yolundaki çelik tellerin uzunluğu 162 bin kilometredir. Dünyayı 4 defa dolaşabiliyorsunuz. Çünkü bu köprüyü onlar taşıyor. Kedi yolu bir müddet sonra kaldırılacaktır. Burada 177 bin ton çelik kullanıldı. Düşünün bir tonu bir otomobil olarak düşünürseniz 177 bin araç demektir.

Çeliğin dışında 223 bin metreküp beton kullanıldı. 100 m2'lik bir evden 5 bin 900 tane yapabileceksiniz. 2 milyar 545 milyon liralık bir iştir bu. 4 yılda tamamlandı. Yapım süresinin bu kadar kısa sürmesi de rekorlardan bir tanesidir.

Özellikle pandemi sürecini biz fırsata çevirdik. Şantiyeleri izole ettik. İşleri daha da hızlandırdık. Onun da fırsatını kullanarak 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirdik.

Türkiye'ye ne kazandıracak?

Çanakkale Boğazı'nda alternatif bir geçiş yolu yok. Sadece feribot var. 1 saat feribot kalktığında 1 saat ile yarım saat arası sürüyor. Ama hiçbir zaman yarım saatte geçemiyorsunuz. Trafik sıkışıklığı, hele sisli havalarda zaten artık seyahat yok. Belki günler süren sıkıntılar yaşanıyor. Ama köprü bittiğinde tam 6 dakika. Zamanın kıymetini biliyorsunuz ayrıca can ve mal kayıpları biz bunların hepsini cebimize koyacağız. Hem ülke olarak hem vatandaş olarak kazanacağız.

2.545 milyar euro yatırım miktarı var. Üretime etkisi 3.617 milyar euro. Yıllık zaman tasarrufu 1.244 milyar TL. Yakıt olarak 1.44 milyar TL yıllık yakıt kazancı. Egzoz emisyonunda kazanç 26 milyon TL'dir. Toplamda 2.334 milyar TL yıllık ekonomiye katkısı olacaktır.

Egzoz emisyonunun azalımından dolayı 8 bin 264 ağaç tasarruf yapıyoruz. Kaza maliyetlerinin ortadan kaldırılmasından kazanıyoruz bunu. İşletme ve yapı modelini farklı bir finans modeliyle yaptık. Bugün projemiz bitti devletin kasasından 1 kuruş çıkmadı.

Garantiler hakkında

2 boğaz arasında bir geçiş yoktu. Bunun bedeli hazırlanmış uzmanlarımız tarafından 2 milyar 545 milyon liralık bir para lazımdı. Benim devlet olarak kısa vadede buraya bütçe hazırlayacak bütçemiz yoktur. Benim önemli bir altyapı açığım var onu kısa sürede tamamlamam gerekiyor, küçük bir bütçem var. Altyapı açığını kısa sürede tamamlamam gerekiyordu. Onun içindir yap-işlet-devret modeli. Bunun yapım ve işletme süresi vardır. Açık bir ihale yapıp bu işi yapabilecek firmalar gelirler. Ben 2 milyar 545 milyon liralık projeyi yapmaya taahhüt ediyorum şu kadar süre ben projeyi işleteceğim diyor. Bunu teklif ediyor. Yarışma sonucunda bizde onları inceliyoruz. Kamu açısından en uygun teklifi biz seçiyoruz ve onu kabul ettikten sonra bir sözleşme yapıyoruz.

Bunun içerisinde sırf yapı maliyeti yok. İşletme maliyetleri de yükleniyor. Avrasya Tüneli mesela 1.250 milyon dolarlık bir projedir. Orada devletten 1 kuruş çıkmamıştır. Geçen sene geçişin eksik kalan kısımlarını 450 milyon lira olarak verdik. Onu devlet yapmış olsaydı 1.250 milyon dolar para çıkacaktı her yıl işletmeye 500 milyon lira para çıkacaktı.

İlk aşamada devletten hiçbir şekilde para çıkmıyor. 2034 yılında burası tamamen devletin olacaktır. Bunu devlete teslim ederken sıfırdan yapılmış gibi ağır bakımlarını yapıp o şekilde teslim edecektir.

Buradaki bütün işletme giderlerinin hepsi firmaya ait olmak üzere 2 milyar 545 milyon liralık bir proje devletin bir kıymeti olmuştur. 2034 yılına geldiğimizde işletmeci burayı sıfırdan yapılmış gibi devlete teslim edecek.

Köprünün ortalama ömrü

100 yıl kesin, belki de 200 yıldır. Köprüde en son teknolojidir.

Köprünün depreme mukavemeti

Bu projeler ayakta kalacaktır. Olası afetlere ve depreme müdahaleler için kullanılacaktır. Kuzey Marmara otoyolu acil ulaşım yoludur. Bu proje de ayakta kalacak projelerden bir tanesidir.

Geçiş ücretleri

Bu projenin bir finans modeli vardır. Buraya yatırılan bir miktar var. Bunun üzerine her yıl eklenen işletme maliyetleri ve yurt dışı finans maliyetleri var. Biz bunu tabi ki vatandaşımıza yansıtırken en az yük ne kadar gelecekse ve maksimum araç hangi şekilde geçmesi gerekiyorsa bunu cumartesi günü açıklayacağız.

Feribotta saatlerce süren bir yolculuk için ortalama 100 lira ücret ödüyorsunuz otomobil için. Kişi başı da 6 lira ödüyorsunuz. Burada 6 dakikada bir geçiş süreci var. İnşallah önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız bunu açıklayacak.

Ayrıca biz simülasyonlar yapıyoruz. Maksimum araç hangi ücretle geçer onun araştırmasını yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıklayacaktır.

Osmangazi Köprüsü 2 bin 900 metre uzunluğunda 184 lira ücret alıyoruz. Burası 4 bin 600 metredir. Makul bir şey çıkacaktır. Vatandaşa en az yük olacak bir bedel belirlenecektir.

Türkiye'nin mühendisliği farklı bir bouya çıkıyor mu?

Bolu Dağı macerası var Türkiye'nin tarihine geçmiş olan. Bolu Dağı projesine 17 yıl uğraşıldı. Teknolojimiz bu kadar gelişmemişti. Bolu Dağı tüneli 17 yıl gecikmiştir. 17 yıl vatandaşımız o yolu kullanamadı. Daha uzun olan bir yoldan daha fazla yakıt harcayarak eski yolu kullanmak zorunda kaldı. 10 yıl tünelin gecikmesinin maliyeti 400 milyon dolardır. 4 yılda bu kadar büyük bir proje bitiyor. Bunun ekonomik kazanımları son derece önemlidir. Burada seçmiş olduğumuz finans yönetiminin başarı durumunu koyduğunuz zaman devletten çıkmamış parayı bile üstüne katarak kazanıyorsunuz kısa vadede. Biz onun çok çok daha fazlasını dolaylı yoldan kazanıyoruz.

Şu anda Türk müteahhitleri dünyanın 4 bir tarafında çalışıyorlar. Dünyada ilklerdeyiz mutlaka. Burada Çinliler, Japonlar, Koreliler de var. Bizim tek başına yaptığımız Türk müteahhitler olarak işlerimiz var. Artık bizden sonra onlar bu görevi alacaklar. Onların öğrenciyken burada bulunmaları çok önemlidir.

Hakkari'deki şantiyemizde aynı Çanakkale'deki şantiyemiz de aynıdır. Bizim şantiyemizde de bayanlar çok kıymetli onlar da bize katkı veriyorlar.

Turizmde rotayı değiştirir mi?

Bütün projelerde turizme istihdama katkılarını biz ölçüyoruz. Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir Otoyolu'nun yapılmasından sonra bölgedeki 12 OSB'de 2 bin 600 hektarlık genişleme olmuştur. Tarımda müthiş gelişmeler olmuştur. Üreticinin ürününü pazara ne kadar kısa gönderirseniz oradaki artış da o şekilde olur.

İlk yıl 60 bin yatak kapasitesi artırılmıştır. Şu anda İstanbul'da Kartal, Pendik'ten Yalova ve Bursa'daki OSB'lere gidiyor. Köprüleri açtığımızda yatırımcı buradaki gelişme imkanlarını araştırıyor. Bölge bu projeyi biliyor ona göre fizibiliteleri yapılıyor. Bölge tarımına çok büyük katkısı olacaktır.

Marmara Bölgesi Türkiye'deki ekonominin yüzde 60 küsürüdür. Tüm bölgelerde hareketlilik var ama Marmara Bölgesi daha farklıdır. Burası Avrupa ihracat kapılarına yakın olduğu için daha hızlı ilerliyor. Biz aslında ülkemizin 4 bir köşesinde çok müthiş yatırımlarımız var. Ulaştırma ve altyapı projeleri bir akarsu gibidir. Turizmi ve tarımı artırıyor. Lojistik merkezlerde demiryolu, havayolu, karayolunun entegre edildiği önemli yerlerdir. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattımız devam ediyor.

Pekin'den Londra'ya kadar orta koridor kesintisiz işlemeye başladı. Önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Halkalı-Kapıkule arası devam ediyor. Demiryolu sektöründe ülkemizde müthiş hareketler var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisi içerisinde olacak Türkiye için bu gerekliydi. Bunlar puzzle'ın bir parçasıydı aslında.