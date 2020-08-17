  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Bakan açıkladı: Yenilenmiş telefonlar satışı ile ithalat azalacak!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ikinci el telefonaların yenilenerek tekrar piayasa sürüleceğini açıkladı. Peki yenilenmiş telefon süreci nasıl işleyecek?

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:42:00 -
Bakan açıkladı: Yenilenmiş telefonlar satışı ile ithalat azalacak!

Amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz telefonların 10-15 bin TL fiyat aralığına ulaşması ve alt segment ikinci el telefon satışlarının 3000 TL civarınlarında oluşu, ikinci el piyasasına olan talebi bir hayli arttırdı. Fiyatların bu denli yüksek olmasından şikayet eden kullanıcılar soluğu ikinci el pazarlarında aldı. Ancak ikinci el her ne kadar cazip görünsede, teknolojik olan bir cihaz da çeşitli problemler çıkabiliyor.  İnsanların büyük bir bölümü bütçesi yetersiz olduğu için üst seviye telefonları alamazken, konu ile alakalı Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. 

İkinci el telefonlar yenilenip garanti verilerek ' Yenilenmiş telefon ' adıyla tekrar satışa çıkarılacak

Kullanım ömrünü henüz tamlamamış telefonların tekrardan ekonomiye kazandırılmasını, israfı ve ithalatı engellenmek adına tüketicilerin daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu ürünlerin en az 12 ay garanti ile satılacağını duyurdu.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilmesi zorunlu kılındı. Bir diğer detay ise her yenilenmiş cihazın satılamayacak olması. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler, bakanlıktan onay alan yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenecek. Yönetmelik taslağı için görüşlerin alınmaya devam edildiğini belirten Bakan Pekcan yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı
Ekonomi

Altın alacaklar bu habere dikkat! Warren Buffet bankaları sattı altına yatırdı

Altına yönelik sert eleştiriler getiren dünyaca ünlü milyarder Warren Buffet, altın madenciliği şirketine rekor bir yatırım yaptı...
Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama
Dünya

Bu ne rezillik! Öldürülen teröristlerin ardından ABD’den skandal açıklama

Terör örgütü PKK ile etkili mücadelesine devam eden TSK’nın düzenlediği hava harekatında ölen iki terörist nedeniyle, ABD'nin Suriye Özel Te..
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan o..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı