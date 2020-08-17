Bakan açıkladı: Yenilenmiş telefonlar satışı ile ithalat azalacak!

Amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz telefonların 10-15 bin TL fiyat aralığına ulaşması ve alt segment ikinci el telefon satışlarının 3000 TL civarınlarında oluşu, ikinci el piyasasına olan talebi bir hayli arttırdı. Fiyatların bu denli yüksek olmasından şikayet eden kullanıcılar soluğu ikinci el pazarlarında aldı. Ancak ikinci el her ne kadar cazip görünsede, teknolojik olan bir cihaz da çeşitli problemler çıkabiliyor. İnsanların büyük bir bölümü bütçesi yetersiz olduğu için üst seviye telefonları alamazken, konu ile alakalı Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu.

İkinci el telefonlar yenilenip garanti verilerek ' Yenilenmiş telefon ' adıyla tekrar satışa çıkarılacak

Kullanım ömrünü henüz tamlamamış telefonların tekrardan ekonomiye kazandırılmasını, israfı ve ithalatı engellenmek adına tüketicilerin daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu ürünlerin en az 12 ay garanti ile satılacağını duyurdu.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilmesi zorunlu kılındı. Bir diğer detay ise her yenilenmiş cihazın satılamayacak olması. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler, bakanlıktan onay alan yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenecek. Yönetmelik taslağı için görüşlerin alınmaya devam edildiğini belirten Bakan Pekcan yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.