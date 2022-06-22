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Gündem Bakan açıkladı! Orman yangınında sabotaj şüphesi
Gündem

Bakan açıkladı! Orman yangınında sabotaj şüphesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Marmaris'te çıkan orman yangınının saati ve üç ayrı noktada olmasının sabotaj şüphesi uyandırdığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 23:02:00 -
Bakan açıkladı! Orman yangınında sabotaj şüphesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde Bördübet Koyu'nda başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile ilerlemeye devam ediyor.

Havadan ve karadan tüm ekiplerin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla ilgili son durumu CNN Türk canlı yayına bağlanarak Ahmet Hakan'a anlattı.

Bakan Kirişçi, "Yangını ilk İHA'larımız sayesinde tespit ettik. Onun dışında gece görüşlü kulelerimiz var, biz teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Yangın kontrol altına alınma aşamasında" dedi.

"Yangının saati ve üç ayrı bulunuyor olması bizde de sabotaj kuşkularını uyandırıyor"

Ahmet Hakan'ın "Sabotaj şüphesi üzerinde duruyor musunuz?" sorunu yanıtlayan Bakan Kirişçi, şu yanıtı verdi:

"Bizim tabi bakanlık olarak ilgili olduğumuz bir alan değil. Ama tabii ki her vatandaşımız gibi bizim de aklımıza geliyor. Niye geliyor, işte ben 20.02'de bu yangınla olan hadiseyi ilk farkediyorum, İHA'larımızdan kulelerimizden almış olduğumuz bilgi 20.02.

Şimdi Türkiye'nin batısında bir vilayet de olsa Muğla Marmaris'imiz netice itibariyle havanın kararmasına yakın olan saatler. Bu birincisi. İkincisi ise üç ayrı yerde bulunuyor olması bizde de bu kuşkuları uyandırıyor.

"Ama kanıtımız yok, araştırmalar sürüyor"

Ama elimizde herhangi bir delil yok. İlgili birimlerimiz bu konuya ilişkin araştırmaları yapıyorlar. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda bir cümle kurmamız çok doğru olmaz, çünkü elimizde bir delil yok"

 

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Yorumlar

TURK

Dikkat! Uzaktan kumandalı el yapımı YANGIN BOMBALARI ormanın değişik yerlerine atılarak rüzgarın iyi estiği bir zamanda faaliyete geçirilir mi? Olur mu,olur. Aynı ormanın 3 yerinde nasıl yangın çıkar? Hele KKTC bu iş için çok uygun. Türkiyede de, PKK için uygun ortam var. Ormanları gezen yerli ve yabancılar kontrol edilsin. Çantalarına bakılsın. Hani,Türkiye ye baskı uyguluyoruz diyenler. Acaba, oman yangınları ile mi baskılarını sürdürüyorlar buna bakmak lazım.

Tamer

Kimlerin yaktığının yanında kimlerin Erdoğanın gitmesi için yangını teşvik ettiğide ortaya çıkartılmalıdır.
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