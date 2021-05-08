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Ekonomi

Bakan açıkladı! Ödemelerin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, nakdi ücret ödemelerinin 10 Mayıs'ta hesaplara yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 14:04:00 -
Bakan açıkladı! Ödemelerin tarihi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 10 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini bildirdi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini duyurdu.

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