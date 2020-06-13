Bakan açıkladı! O yasak uzatılıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tamamlayıcı emeklilik sistemi Hazine ve Maliye bakanlığımızla çalıştığımız bir model. Temel hedefimiz çalışanımızın emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak, ülkemize 2. ve 3. basamağı kazandırabilmek." dedi.

Bakan Selçuk, kıdem tazminatı çalışmasına da değindi, kazanılmış hakların korunacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

3 ay süreyle işten çıkarma yasağı, pandemi döneminde çalışanı korudu. Bu kısıtlamayı bir süre daha uzatıyoruz.

Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık.

Çok hızlı, çok etkili bir şekilde kısa çalışma ödemeleri gerçekleşti. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayımız 3 milyon 490 bine ulaştı.

3. faz devam ediyor. 3. fazda 1.6 milyon haneye ulaştık.

Normalleşme desteği adında yeni bir modelle çalışacağız.

1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız.

Pandemi başladığında önceliğimiz vatandaşlarımızı korumaktı. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi altında Sosyal Koruma Kalkanı açıkladık. Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlara dair pek çok unsur barındırdı.

Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için 'normalleşme desteği' sunulacak.

İşsiz kalanın 3 aylık sigortası devletten

Belli yaş üstü nüfusumuzdan da bize talepler vardı. Pandemi sonrası çalışma hayatı çok değişti. Bizim de güncellememiz gerekiyor. Bütün nüfusumuzun bütün gruplarına dair onların çalışma hayatına kazandırılmasına yönelik çalışıyoruz. Ben bir konuyu daha açıklamak isterim. Bir diğer teşvik edici unsurumuzsa işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Araştırmalarımız gösteriyor ki genel olarak işsizlerimizin yüzde 35'i, 1 - 3 ay arasında işsiz kalıyorlar. Biz bu çalışanlarımızıı 3 ay içinde geriye döndürebilirsek kazanım sağlayacağız. 3 ay içinde geri döndükleri zaman işe; biz 3 aylık sigortaları ödeyeceğiz.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi; Türkiye'de bizim nüfusumuz yaşlanmakta. Bizim şu anda Cumhurbaşkanımızın da hep ifade ettiği gibi önemli bir demografik fırsatımız var. 2045 gibi sürede; ondan sonra yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzdan fazlalaşmaya başlayacak. Bizim emeklilik sistemlerini, birinci basamak SGK tarafından sağlanıyor ama ikinci üçüncü basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek durumundayız.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi de ikinci ve üçüncü basamakları ortaya koymak istediğimiz bir model. Çalışma hayatı dinamik bir süreç. Sosyal taraflarla sürekli konuşuyoruz. Buna dair de müzakerelerimiz devam etmekte. Masada birden çok modeller oluyor her daim. Ama buradaki temel hedefimiz emekli olduğunda hem daha iyi bir gelir seviyesi sağlama hem de ülkemize ikinci, üçüncü basamağı kazandırabilmek.

Kıdem tazminatı

Kazanılmış haklar korunacak. Fakat ben müzakere devam ederken daha da modeller otururken bu konuda tam detay vermeyeyim. Bahsettiğiniz gibi birden çok model var. Bu karma bir emeklilik sistemi. Bunun yüzde 8,33'lük kısmı var; tamamlayıcı olan kısmı. Bunun gönüllü seçilecek kısmı da olacak. Bunlar tam netleşmedi. Biz taraflardan önerilerini de aldık. Netleştikten sonra inşallah açıklarız.

"İşsizlik oranlarını düşüreceğiz"

Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz.

Bayram ikramiyesi

Kurban bayramı ikramiyelerinin erken ödenmesine ilişkin olarak çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışmalar devam ediyor.

Sabit vardiyaya geçildi

Bizim engelli bakım kuruluşlarımız, yaşlı bakım kuruluşlarımız, çocuk evlerimiz var. Biz sosyal hizmetler alanında neredeyse 100 bin vatandaşımıza hizmet sunmaktayız. En önemli kırılgan grubumuz da huzurevlerindeki sakinlerimizdi. Yüzde 50'sinden daha fazlası 80 yaşın üzerinde. Dolayısıyla biz öncelikli olarak yaşlılarımıza karşı sıkı önlemler aldık. 81 ilimizde, 81 tane sosyal izolasyon kuruluşumuz vardı. Bütün çalışanlarımıza da teşekkür etmek isterim. Sabit vardiyaya geçtiler, 14 gün boyunca hem girerken test yaptırdık. 14 gün boyunca huzurevlerimizde kaldılar, çıkarken de test yaptırarak pozitif varsa karantinaya aldık.

Yaşlılarımızı korumayı başardık

Maalesef tabi ki vakalarımız oldu ama vefat oranlarımıza baktığımız zaman diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman; bizde oran yüzde 4'te kaldı. Şu anda da vakalarımızın bir kısmı hastanede. Çoğu şifa buldu. 90 - 95 yaşını aşmış amcalarımız teyzelerimiz şifa buldu. Dolayısıyla etkin bir kontrol sistemiyle huzurevlerimizdeki sakinlerimizi de Kovid'e karşı korumayı başardık çok şükür.