Bakan açıkladı! İşte Kanal İstanbul'un maliyeti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz hayatın ve yaşamın olduğu her yerde varız. Biz ülkemizin her yerini birbirine bağlayıp vatandaşımıza kaliteli hizmetler yapmak istiyoruz.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.

Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.

İstanbul'dan geçen gemi sayısı 50 bini bulmuştu. Gemi hacimleri büyüdü, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç var. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sadece 25 bin geçmesi gerekiyor.

Artık öyle bir yere gelecek ki İstanbul'dan bu gemiler geçemeyecek. Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar.

Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak.

Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak. Bu projeyle ilgili bizden bilgi isteyen ülkeler var. Kendi ölçeğinde dünyanın en sıralı projelerinden biri olacak. En az 5 yıl sürmesi gerek bir proje gibi gözüküyor. İnşallah bitirip ülkemize kazandıracağız.

200'e yakın bilim adamıyla bu proje hazırlandı. Karşı çıkan zihniyet birinci köprünün de yapılmamasını istiyordu. Yeşil alanlar dışarıda kalıyor. Hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek. Buradaki kaybedeceğimiz su havzasını yeni yapacağımız 2 barajla daha fazlasını kazandıracağız. İstanbul'u susuzlukla tanıştıran CHP bize su dersi vermeye kalkıyor.

6 köprünün maliyeti 1,4 milyar dolar olacak.

İkizdere'deki taş ocağı

Rize Lojistik Limanı 30 farklı sektörde 8 bin kişiye istihdam sağlayacak. Bölgesel kalkınmaya önem veriyoruz. Bu limanı da yapmamız için denize uygun taş bulmamız lazım. 10 farklı yerde inceleme yapıldı. En uygun yerin bu bölge olduğu gösterildi.

Maalesef yanlış dezenformasyonlar. Biz sadece liman için oradan taş alacağız. Maden arama iddiaları doğru değil. Bölge halkıyla konuşuyoruz. Orada etkilenen 10 ağaç olursa yerine 100 ağaç dikeceğiz. Bazı marjinal gruplar bölgeyi karıştırmak için yanlış bilgi yayıyorlar. Bu bölgeye yapılacak bir yatırımın düşmanlığıdır. Bölge halkının geleceğin için, bölge halkının ekonomisine katkı vermek için geliştirilmiş bir proje.

Hızlı tren projeleri

Anadolu'nun her tarafında bir projemiz var. Devam eden projelerimiz de var. İşlerimizin peşinde koşmaya devam ediyoruz. Yolların güvenli ve konforlu hale getirmemizle trafik kazalarında azalma meydana geldi.

Demir yolu alanında önemli çalışmalarımız var. 102 kilometrelik Konya-Karaman hattını da işletmeye almak için testlerimiz başladı. Şu anda 3500 kilometrelik hızlı tren inşaatı var. Ülkemizin her yerini hızlı trenle buluşturacağız. Yerli ve milli trenin 2023'te seri üretimine geçeceğiz.

Köprülerin zarar ettiği iddiası

Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında milletin malı olacak. Bunlar kendi kendine yeten projeler. Bu kadar büyük projeleri devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapıyoruz. Projelerin yüzde 82'i genel bütçe ile yapılıyor.

Avrasya Tüneli'nde pandemi sürecinde bile günlük 54 bin araç geçiyor. Avrasya Tüneli'nin yapılmasıyla 111 milyon saat tasarruf yapıldı. 4 yılda ekonomiye 6 milyarlık katkı oldu.

Yap-işlet-devret konusunda dünyanın en başarılı projelerini yapıyoruz. Bu durumu eleştirenler iyi niyetli olsalar projeleri saatlerce anlatırız.

Salgın döneminde internet kullanımı

Önümüzdeki aylarda 5B'yi fırlatma çalışmalarımız var. Salgın döneminde internet kullanımı yüzde 58 arttı. 2023 yılında her eve 100 mb internet verme hedefimiz var.

Siber saldırıları kim destekliyor?

Organize olan saldırılar da var bireysel olan saldırılar da var.

Bakanlık olarak şu anda 600 kilometre tünel işletmesi yapıyoruz. Ülkemizi ekonomik olarak dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Kaynak: TRT Haber