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Gündem Bakan açıkladı: İstanbul'da seferberlik başlattık
Gündem

Bakan açıkladı: İstanbul'da seferberlik başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Depreme karşı İstanbul'da seferberlik başlattık. İstanbul'da 36 bin riskli bina var" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:13:00 -
Bakan açıkladı: İstanbul'da seferberlik başlattık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarının detaylarını açıkladı.

Esenler'de, 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Hedefimiz 2023'e kadar geri dönüşümde yüz 35-40 oranlarını yakalamak" dedi.

Esenler Belediyesi tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında geri dönüşümden elde edilen 500 bin defter öğrencilere dağıtıldı. Esenler Kültür Merkezinde yapılan dağıtım programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Kurum, öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı. Daha sonra Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yapılan geri dönüşüm çalışmaları hakkında Bakan Kurum ve Vali Yerlikaya'ya bilgi verdi. Bakan Kurum programda geri dönüşüm kutusuna pet şişe atıp, puan kazandıran kartı okuttu.

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