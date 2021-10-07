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Ekonomi Bakan açıkladı: Gıda fiyatlarına kapsamlı denetim yapıyoruz
Ekonomi

Bakan açıkladı: Gıda fiyatlarına kapsamlı denetim yapıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş fahiş fiyatlara ilişkin "Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 10:32:00 - 2021-10-07 10:53:28
Bakan açıkladı: Gıda fiyatlarına kapsamlı denetim yapıyoruz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Muş özetle şunları söyledi:

Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz.

Tekelleşmeye müsaade etmeyiz

Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur mevzuatımızı da değiştiririz. Tekelleşmeye giden bir mekanizma varsa buna müsaade etmeyiz.

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