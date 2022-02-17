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Ekonomi Bakan açıkladı! Elektrikte indirim oranı belli oldu
Ekonomi

Bakan açıkladı! Elektrikte indirim oranı belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik faturalarında yapılacak indirimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Esnafın bugünkü mevcut fatura tutarından yaklaşık yüzde 25 indirim olacak gibi görünüyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 11:48:00 -
Bakan açıkladı! Elektrikte indirim oranı belli oldu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yılbaşında yapılan ancak hem hane kullanıcılarını hem de ticari kullanıcıları isyan ettiren elektrik zamlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısı yaptığı açıklamada düzenlemelerin olacağını duyurmuştu.

Bakan Dönmez'in NTV'deki açıklamaları şöyle:

Bakanlar Kurulu'nda Elektrik fiyatlarına ilişkin uzun uzun müzakerelerde bulunduk. Saatlerin okunma aralığıyla ilgili herhangi bir hak kaybı yok. 210 kw altı ve üstü birim fiyatlarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız talimatlandırdı, vatandaş lehine ne yapılabilir diye. Biz de çalışma yapıyoruz. Dernek ve vakıflardan gelen yoğun talep vardı. 5 tane abone grubumuz var. Mesken en düşük, genel aydınlatma, tarımsal sulama, sanayi ve bunların dışında kalan daha çok ticari olarak adlandırdığımız abone grubu var. Kamu ve sivil toplum kuruluşları bunun içindeydi. Sivil toplum kuruluşlarının mesken abone grubuna dahil edilmesi yönünde karar aldık. Sivil toplum kuruluşları gidip belirtecek, biz derneğiz, vakıfız diye. Dernek ve vakıf statüsündeki tüm kuruluşlar istisnasız yararlanacak. Kilowatt saat başına 1 lira indirimden yararlanmış olacaklar.

Ocak ayındaki konut tüketimlerinin istatistiklerini elde ettik. 210 kw'ya kadar olan hanelerin sayısı toplam hanelerin içinde yüzde 64 oranında çıktı. Geri kalan kısım 210 kw'ı aşmış oldu. 210'u aşanlar 210'a kadar olan dilimde indirimli tarifeden yararlanmış oldu. Ocak ayı elektrik tüketiminin en yoğun olduğu zamanlardır. Şubat ayı verilerine de bakacağız ihtiyaç var mı yok mu değerlendireceğiz. 210 kw diliminde başka bir imkan var mı ona çalışacağız.

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Yorumlar

Kanuni

Her ay küçük küçük artsaydı bu kadar yıkım da olmazdı tantana da olmazdı ! Ama YİD ( yap işlet devret ) antlaşması yapılırken akıllar ..... dı. Şimdi YİSD oldu.
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