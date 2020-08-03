Bakan açıkladı: Destek verilecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 13-18 yaşları arasındaki çocukların iş ve meslek sahibi olmaları ve kariyer planlamalarının kurumsal düzeyde yapılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İŞKUR ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde çocukları geleceğe hazırlayacaklarını kaydeden Selçuk, “Bu çerçevede, Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) ve Çocuk Evleri Sitesi’nde (ÇES) bulunan 13-18 yaş arasında çocukların, İŞKUR İl Müdürlüklerimizde görev yapan İş ve Meslek Danışmanlarıyla eşleştirilmesi ve periyodik aralıklarla bu kuruluşlara yerinde destek sağlanarak, çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun kursa yönlendirilmeleri ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacaktır. Bu sayede, devlet koruması altındaki her bir çocuğun bir İş ve Meslek Danışmanı olacaktır” ifadesini kullandı.

“İş ve Meslek Danışmanları 2 bin 899 çocuğu takip edecek”

Bakan Selçuk, ÇODEM VE ÇES’lerin bulunduğu tüm illerde 13-18 yaş aralığındaki 2 bin 899 çocuğa toplam 96 İş ve Meslek Danışmanı ile danışmanlık hizmeti sağlamayı planladıklarını belirterek, Temmuz ayı itibariyle bu minvalde çalışmalara başladıklarını ifade etti. Çocukların doğru yönlendirmeyle geleceğe daha sağlam adımlar atacaklarına dikkat çeken Selçuk, şunları söyledi:

“Koruma altındaki çocuklarımızın; mesleki ilgi, yetenek ve becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konular arasında yer alıyor. Koruma altında olup çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam etmeyen çocukların mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kariyer planlamalarının etkili bir şekilde yapılması, ilgi ve becerilerine yönelik mesleki kursların açılması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Koruma altındaki çocuklarımızın yönlendirme sürecinde izlemesini sağlamak için oluşturduğumuz teknik altyapı çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından takip edeceğiz.”