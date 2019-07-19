Bakan açıkladı... 4'ü çocuk 7 kişi kayıp

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerin sahada olduklarını belirtti.

Helikopterler aracılığıyla Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde mahsur kalan 69 vatandaşın kurtarıldığını bildiren Dağlı, 3 aileden kayıp olduğu yönünde ihbarların geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Esmahanım köyünde 7 kişinin kayıp olduğu ihbarları geldi. Bunlar teyide muhtaç. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı."

Öte yandan Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle Esmahanım köyünde mahsur kalan 16 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bilgi almak için Düzce’de bulunan AFAD Kriz Merkezi’ne geldi. Bakan Soylu burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, aşırı yağışların sel ve heyelana neden olduğunu belirterek, ”Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4’ü çocuk, 2’si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım köyünde Akçakoca’da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler” dedi.

Bakan Soylu, metrekareye 161 kilogram yağmur düştüğünü ifade ederek, ”Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce’ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde, gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda” diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra selden etkilenen Akçakoca’ya hareket etti.

Vatandaşlar anlattı

Düzce'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte gelen selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü oldu. 190 hanelik köy, sabaha karşı tamamen sel sularına teslim oldu. Sel sularından özellikle dere yatağındaki evler etkilendi. 77 yıldır köyde oturduğunu söyleyen Avni Kozun evi de sel sularının bastığı evlerden biri oldu. Sabah ezanından sonra yağışın etkisini arttırdığını belirten Koz, Baktım, sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı dedi

’Dere kenarları berbat durumda

Köy muhtarı Mustafa Koz ise, Saat 02.30da başlayan yağmur sabah 05.50de maalesef büyük bir sel baskınına neden oldu. 2 evimizin zemin katları oturulamaz halde. Bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılamaz hale geldi. Tabi sel birçok yerde yaşandı. Biz bu halimize şu an şükrediyoruz. Şimdiye kadar sadece bu anayolu açtık. Diğer taraflarımız komple duruyor. Dere kenarları berbat durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın da devam edecek. Zaten sularımız da öğlen indi diye konuştu.

Ben 60 yaşındayım böyle bir şey görmedim

Koz, Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılmaz bir manzaraydı. Bizden büyüklerimize sorduk, daha önce böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, ben de böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi. Her yer korkunç haldeydi şeklinde konuştu.

Felaketin yaşandığını belirten bir başka köy sakini Yusuf Mutlu daÿsel sularında bir büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek, yaklaşık 4 saattir iş yerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kocaeli ve Karasu'da da 40 kişi kurtarıldı

Sakarya'nın Kocaali ve Karasu ilçelerinde sel ve su baskınlarında mahsur kalan 40 kişinin AFAD ekiplerince kurtarıldığı bildirildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yapılan açıklamaya göre, iki ilçede şiddetli yağışa bağlı sel ve su baskınları meydana geldiği ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bölgelere AFAD ekiplerinin yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi, jandarma ve ilçe belediyelerinin ekipleri ile STK gönüllüleri de yönlendirildi.

Ekipler, Karasu Maden Deresi, Kocaali Şerbetpınarı, Açmabaşı, Yanıksayvant, Süngüt ve Kuyumculu mevkilerinde sel ve su baskınları nedeniyle mahsur kalan 40 kişiye can kaybı olmadan ulaştı.

Çalışmalarda AFAD'a bağlı 35 kurtarma personeli, 6 araç, 3 bot, bir amfibik araç ve bir köpekli arama kurtarma ekibi yer aldı.

Sağanağın etkili olduğu bölgelerdeki çalışmalar sürüyor.

Kızılay yardıma koştu

Türk Kızılay, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.



Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece saatlerinden beri etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle yaşanan su baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım için uzman ekipler harekete geçti.

Afetzedelere gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

Cumayeri ilçesine bağlı Dokuz Değirmen, Yeşiltepe, Harmankaya, Çelikdere ve Büyük Melen köylerinde tespit çalışması yapan Kızılay ekipleri, Dokuz Değirmen köyündeki camiye yerleştirilen mevsimlik işçilere de sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Çalışmalarda bölgedeki şubelerinin ve temsilciliklerinin yardımını alan Kızılay, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgede görev yapan ekiplere de destek oluyor.

Bölgeye acil beslenme malzemeleri, su, hijyen setleri ve battaniye sevkiyatı başlatan Türk Kızılay, çalışmalar tamamlanıncaya kadar yardımlarına devam edecek.

Düzce'de araçlar sel sularında mahsur kaldıDüzce'de etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu 4 binden fazla kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Mahsur kalan bazı vatandaşlar ekiplerin yoğun çalışması sonrası kurtarıldı. Mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarma çalışmaları devam