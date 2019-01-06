Bakan açıkladı: 4 günde yüzde 50 azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kastamonu'da Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Plastik poşetlerin ücretli olmasına ilişkin düzenlemenin 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlandığını hatırlatan Kurum, poşetlerin dünyanın birçok noktasında ücretli olduğunun altını çizdi.

"Poşet uygulaması bugün baktığınızda gelişmiş tüm ülkelerde ücretli." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliği ülkelerine baktığınızda, gelişmiş ülkelere baktığınızda tüm ülkelerde ücretli kullanım söz konusu. Hatta üçüncü dünya ülkeleri diyebileceğimiz ülkelerde dahi, poşetlerin kullanımını azaltmak amacıyla, ücretli olduğunu görüyoruz. Bizim de yılda 30-35 milyar poşet tükettiğimizi düşünürseniz ve bu poşetlerin denizde 400, doğada 800 yılda doğaya karıştığı düşünüldüğünde bu uygulamanın geçmesi çok elzem."

Yüzde 50 azaldı

Sosyal medyadaki eleştirileri dikkate aldıklarına da değinen Kurum, "Yapılması gereken düzenlemeleri Bakanlığımız bünyesinde yapmaya çalışıyoruz. Aslolan bu poşetlerin doğaya verdiği zarar ve gelecek nesillere bırakacağımız ülkemiz ve şehirlerimiz. Poşet kullanımının ilk 4-5 gündeki uygulamayla yüzde 50 azaldığını gördük. Bu uygulamanın devam etmesi hem gelecek nesiller hem de şehirler adına önemli." diye konuştu.