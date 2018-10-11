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Bakan açıkladı! 15 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez yaptığı açıklamada yerli kömürde önemli bir adım atıldığını açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:34
Bakan açıkladı! 15 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 7 sahanın ruhsat devri ile potansiyeli yüksek kömür alanlarını üretime açtıklarını belirterek, “Proje süreci boyunca yaklaşık 72 milyar değerinde yerli kömürü ekonomiye kazandırmış olacağız. Söz konusu dönemde sahalardan kamuya yaklaşık 21 milyar liralık gelir akışı söz konusu olacak” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Bakanlıkta düzenlenen Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile Türkiye Taş Kömürlerinin (TTK) maden ruhsatları devri imza töreninde konuştu. TTK ve TKİ’ye ait 7 sahanın ruhsat devri ile potansiyeli yüksek kömür alanlarını üretime açtıklarını söyleyen Bakan Dönmez, son yıllarda artan arama çalışmaları ile kömür rezervlerinin yüzde 100’ün üzerinde arttığını ancak mevcut potansiyelin bu rakamın üzerinde olduğunu söyledi. Bu potansiyeli hep birlikte harekete geçirmenin vaktinin geldiğini ifade eden Dönmez, “Türkiye Taş Kömürleri ve Türkiye Kömür İşletmelerine ait söz konusu sahaların ruhsat devri ile kaynaklarımızı ekonomik, güvenli ve verimli bir şekilde değerlendirmiş olacağız. TTK’ya ait alanlarda yıllık ilave 3 milyon ton, TKİ’ye ait alanlarda ise ilave 15,6 milyon ton üretimi özel sektör eliyle gerçekleştirmiş olacağız. Proje süreci boyunca yaklaşık 72 milyar değerinde yerli kömürü ekonomiye kazandırmış olacağız. Söz konusu dönemde sahalardan kamuya yaklaşık 21 milyar liralık gelir akışı söz konusu olacak. TTK’nın ruhsat alanlarında ise yaklaşık 200 milyon tonluk bir üretim sahalarını yatırımcıya açmış bulunuyoruz. Sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesini de sağlamış olacağız” dedi. 

“Yapılacak sözleşmeler kapsamında, üretilecek kömür bedellerinin belirli bir oranın bölgelerdeki sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirilmesi söz konusu olacak. Bölgenin potansiyeli ve toplam üretim miktarı göz önüne alındığında yaklaşık 30 milyon liralık bir bütçeyi sosyal sorumluluk projelerine bu şirketlerimiz ayırmış olacak. Böylece sadece kömür sahalarında istihdam sağlamayacağız, aynı zamanda her aile içindeki diğer bireylerin de iktisadi, sosyal ve kültürel hayatlarını zenginleştirebileceği yeni iş imkanlarını da sağlamış olacağız.” 

Türkiye’nin hedef ve hayallerinin büyük olduğunu, her türlü kara propagandaya rağmen Türkiye’yi bir üst lige çıkartmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Dönmez, “Bugün ekonomik silahlarıyla, manipülasyonlarla bize diz çöktürmeye çalışanlar iyi bilmelidirler ki her zorluk bizi birbirimize daha fazla bağlıyor. Ne olursa olsun Türkiye büyümeye, güçlenmeye devam edecektir. İnandığımız, doğru bildiğimiz hedeflerimize giden yolda asla geriye dönüş söz konusu olmayacaktır. Türkiye’ye umut bağlayan milyonlarca insanımız kazanacak” ifadelerini kullandı. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:34
  1. 15 bin kişiye istihdam
  2. Fatih Dönmez
  3. enerji bakanı

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