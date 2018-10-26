Bakan Abdulhamit Gül'den son dakika Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, “Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın hunharca öldürülmesi sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu çerçevede bugün de adı geçen 18 kişi hakkında iade talepnamesi Bakanlığımıza ulaştı. Biz de Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına verdik. Bu iade talepnamesinin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu soruşturmanın en adil şekilde sonuçlanması açısından dünya kamuoyu da bunu beklemekte” dedi.