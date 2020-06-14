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Gündem

Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada kullanılan çirkin ifadeler sonrası savcılık harekete geçti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:44:00 - 2020-06-14 13:08:23
Bakan Abdulhamit Gül’den sert açıklama! Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik paylaşım için savcılık harekete geçti

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhinde yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

Bakan Gül’den tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

bunu diyen bakanın partisi ecimden canlı yayın yapıyor başak demirtaş kadar haysiyetimiz yokmuş!
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Sahin

Chp daha alcak
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