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Bakan Abdulhamit Gül oyunu kullandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerel seçimler için sandık başına giderek oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 11:21
Bakan Abdulhamit Gül oyunu kullandı

31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu kullandı. Gül çıkışta açıklamalarda bulundu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:21
  1. Abdulhamit Güler
  2. yerel seçim

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