Bakan Abdulhamit Gül oyunu kullandı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerel seçimler için sandık başına giderek oyunu kullandı.

31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başına giden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, oyunu kullandı. Gül çıkışta açıklamalarda bulundu.

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