Bakan Abdulhamit Gül, Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

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Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus Türkiye ziyaretinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi.

Resmi çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Adalet Bakanı Gül’ü makamında ziyaret etti. Bakan Gül ve Bakan Grapperhaus’un ikili görüşmesinde adli konularda iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu ele alındı. Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. İki heyet görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede yargı ve insan hakları reformlarıyla ilgili bilgi paylaşan Adalet Bakanı Gül, terör örgütü FETÖ başta olmak üzere Türkiye’nin terörle mücadelede iş birliğine verdiği öneme dikkat çekti.