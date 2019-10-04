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Bakan Abdulhamit Gül açıkladı! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem

Yeni Yargı Reformu Stratejisi hakkında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuk izleme merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış, şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden ifade verebilecektir" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 12:40
Bakan Abdulhamit Gül açıkladı! Cinsel saldırı davalarında yeni dönem

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Yargı Reformu Stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları;

Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir. 2023'e kadar gerek kanun gerektiren düzenlemeler, gerek  Cumhurbaşkanlığı kararı gerektiren düzenlemeler, gerek bakanlık ya da kurumların  karar alması gereken süreçler, reform birebir hayata geçerek uygulanmaktadır ve  nitekim birinci paket olarak Meclis'e gelen bir teklif oldu.

Pakette ifade özgürlüğünü daha da güçlendiren, düşünce özgürlüğünü daha da tahkim eden, çok önemli düzenlemeler bulunmaktadır. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hususunda Yargıtay yolunu  açarak kanun yolunu genişletiyoruz.

Cinsel suç mağdurlarının kayda alınan beyan ve görüntülerinin de kişisel veri olarak dava dosyasına saklanması ve  gizliliği için her türlü tedbirlerin alınması yasal bir yükümlülük olarak geliyor.

Mağdur odaklı bir yaklaşım bizim temel yaklaşımlarımızdan birisi. İşte bu çerçevede adli görüşme odaları, çocuk izleme  merkezleri gibi yerler ihdas edilerek burada cinsel saldırıya maruz kalmış,  şiddete maruz kalmış kadın ya da çocuk bu suçun faili ile bir araya gelmeden  ifade verebilecektir.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 12:40
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  2. Yeni Yargı Reformu Stratejisi
  3. Reform 2023
  4. yol haritası
  5. cinsel saldırı
  6. Cinsel suç mağdurları
  7. Yargıtay

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  • Kadınlar örtünsün önceKadınlar örtünsün önce18 dk önce
    Açık gezerek şehveti tahrik edecek taciz oldu mu veryansın edecek tam batılı kafa
  • bolca göz boyamalarbolca göz boyamalar23 dk önce
    Abdülhamid Gül, sen de boş adam çıktın, yürü git hadi!
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Kuran kursları denetlensin. 

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