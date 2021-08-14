Bakambu kimdir? Fenerbahçe Cedric Bakambu ile anlaştı mı?

Fenerbahçe Cedric Bakambu ile anlaştı mı? Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, bir süredir Cedric Bakambu transferiyle ilgileniyor. Son olarak Sevilla’nın Bakambu için devreye girdiği ileri sürüldü. Peki, Bakambu kimdir?

Bakambu kimdir?

Cedric Bakambu 11 nisan 1991'de Fransa'a dünyaya geldi. Kongo asıllı futbolcu forvet mevkiinde görev alıyor. Cedric Bakambu, 2014-2015 sezonunda ülkemizde Bursaspor forması giydi.

Futbol kariyerine 9 yaşında Ivry7de başlayan Cedric Bakambu, 2010'da Sochaux ile A takım kariyerine başladı. Bakambu, 1 Eylül 2014'te Sochaux'tan Bursaspor'a 1.8 milyon Euro'ya tranfer oldu. Bursaspor ile 40 maça çıkan Bakambu 21 gol atıp 7 asist yaptı.

19 Ağustos 2015'te Cedric Bakambu, Bursaspor'dan Villarreal'e 7.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

İspanyol ekibiyle 105 maça çıkan Bakambu 47 gol atıp 5 asist yaptı.

Bakambu, Ocak 2018'de Villarreal'dan Beijing Guoan'a 40 milyon Euro'ya imza attı. Çin ekibiyle 85 maça çıkan Bakambu 58 gol atıp 21 asist yaptı. Kongolu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek.