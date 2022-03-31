Bakalım şehit bacısına küfredeni ne zaman övecek! Kürklü Aylin’e Meral’den övgü

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken iyice köşeye sıkışan İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ‘kirli’ vekillerine övgü dizmeye başladı.

Kürklü Aylin’i övdü

Kürklü Aylin’e yönelik konuşan Meral Akşener, sunları söyledi:

“'Herşeyoloji' profesörü sayın Erdoğan her şeyden bir kibrit kutusu kadar anlar ama kendini her şeyin uzmanı görür. Gün gelir ekonomi literatürüne katkı sağlar, gün gelir doktorlara hekimlik öğretir ama ben Aylin Cesur'u tanıyorsam çarpar.”

Şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi

Şehit cenazesine katılan Cesur panikle namazın başlayacağı noktaya doğru ilerledi. Cemaati adeta yararak en öne geçen Cesur kameraların hemen önüne geçti ve objektiflere bakarak önce dua eder görüntüler verdi.

Namaz kılmayı da bilmediği ortaya çıkmıştı

Burada yoğun bir tepkiye maruz kalan, Aydın İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur, namaz devam ediyor zannederek, sol elini sağ elin üstüne koyarak namaz safına durmaya çalıştı ve o esnada sol elini sağ elin üstüne koymuştu. Ayrıca namazı erkekler gibi kılmaya çalışması da başka bir garipliği doğurmuştu. Daha sonra cemaatin dua ettiğini görünce, o da duaya durmuştu.

Kürkle cenaze namazına katılmıştı

Şehit cenazesinde cemaatin önüne geçen Cesur'un acı içindeki vatandaşların ve şehit ailesinin yanına beyaz kürkü ile gelip fotoğrafçısına birçok farklı açıdan poz vermesi dikkat çekmişti.

Küfürbaz Lütfü’ye ne zaman övgüler gelecek?

İP Milletvekili Lütfü Türkkan şehit ağabeyine küfürler yağdırmış ve uzun süre Türkiye gündemini meşgul etmişti. Meral Akşener’in ‘küfürbaz’ Lütfü’ye ne zaman övgüler dizeceği merak ediliyor.

Osmanlı hayranı Kadir Mısıroğlu’na da dil uzattı

Öte yandan Meral Akşener, yine aynı konuşmanın içerisinde Kadir Mısıroğlu’na da dil uzatarak “Sayın Erdoğan biliyorum senin fesli meczuptan öğrendiğin son derece tarih birikiminde bulunmaz ama birileri sana anlatsın” dedi.