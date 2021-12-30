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Medya Bakalım Özgür Demirtaş o "şemsiye"yi ne yapacak?
Medya

Bakalım Özgür Demirtaş o "şemsiye"yi ne yapacak?

Salih Tuna, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" ifadesiyle, "Şemsiye neden, yağmur sonuçtur" diyerek aklı sıra dalga geçen solakların ekonomisti Özgür Demirtaş'ı isim vermeden çok sert bir şekilde eleştirdi. Merkez bankalarının bankası konumundaki Uluslararası Ödemeler Bankası'nın enflasyona sebep olan beş faktörden birinin faiz olduğunu açıkladığını kaydeden Tuna, Demirtaş'a "Bakalım o şemsiyeyi ne yapacak?!" diye sorup taşı gediğine oturttu.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:13:00 -
Bakalım Özgür Demirtaş o "şemsiye"yi ne yapacak?

Salih Tuna, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" ifadesiyle, "Şemsiye neden, yağmur sonuçtur" diyerek aklı sıra dalga geçen solakların ekonomisti Özgür Demirtaş'ı isim vermeden çok sert bir şekilde eleştirdi. Merkez bankalarının bankası konumundaki Uluslararası Ödemeler Bankası'nın enflasyona sebep olan beş faktörden birinin faiz olduğunu açıkladığını kaydeden Tuna, Demirtaş'a "Bakalım o şemsiyeyi ne yapacak?!" diye sorup taşı gediğine oturttu. İşte Tuna'nın Sabah gazetesindeki birilerini dut yemiş bülbüle çevirecek o yazısı:

"Sermayenin ürkek olduğunu bildikleri için koro halinde "güvensizlik" aşılamaya devam ediyorlar.

Neden kendi ülkelerinin parasına (TL) düşmanmış gibi hareket ediyorlar, bilmiyorum.

Bildiğim tek şey: Sadra şifa bir önerileri de yok. Ekonomi casusları gibi sinsice spekülasyon yapmaktan öteye geçmiyorlar.

"Yeni ekonomik modele" ve "kur korumalı mevduat hesabına" burun kıvırmakla kalmıyor, dalga geçiyorlar.

Bunların ağzına baktıkları bir ekonomist de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Faiz neden, enflasyon sonuçtur" ifadesiyle, "Şemsiye neden, yağmur sonuçtur" diyerek matine-suare dalgasını geçmişti.

Merkez bankalarının bankası konumundaki Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) enflasyona sebep olan beş faktörden birinin faiz olduğunu açıkladı.

Bakalım o şemsiyeyi ne yapacak?! (...)"

 

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