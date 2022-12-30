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Gündem Bak sen uyanığa! LGBT renkleri değilmiş
Gündem

Bak sen uyanığa! LGBT renkleri değilmiş

Niğde Hüdavent Parkı'nda çoluk çocuğun gözü önünde LGBT propagandasına destek veren çay ocağı işletmecisi Şaban Güleryüz, iş yerini donattığı LGBT renkleri ile boyalı şemsiyeleri topladıktan sonra kendini şöyle savundu: Bunlar LGBT rengi değil. Zaten kışın topluyordum. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 20:00:00 - 2022-12-30 20:06:27
Bak sen uyanığa! LGBT renkleri değilmiş

 Yeniakit.com.tr 

Niğde'deki Hüdavent Parkı'nda çay ocağı işleten Şaban Güleryüz adlı esnaf, iş yerinin etrafını LGBT sapkınlığını temsil eden renklerle boyalı şemsiyelerle donattı.

Yeni Akit, Niğdeli vatandaşlardan gelen tepkileri haberleştirerek, "Niğde’nin göbeğinde LGBT propagandası" başlığı ile olayı gündeme getirdi. Niğdeli esnafın iş yerinin etrafındaki şemsiyeler, LGBT propagandası yapılması sebebi ile konuya duyarlı yetkililer tarafından kaldırıldı.

LGBT renkleri değilmiş!

Niğdeli vatandaşlar, Akit'in gündeme getirdiği haberle sapkınlık propagandasından kurtulurken, çay ocağının işletmecisi Şaban Güleryüz, Akit'i hedef alarak "iftira attılar" dedi.

LGBT sapkınlığını temsil eden renkleri, sokağın güzelleşmesi için astığını söyleyen Güleryüz, "Bunlar LGBT renkleri değil." diyerek kendini savundu.

'Zaten kışın topluyordum'

Güleryüz, "Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. İki yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması." dedi.

Savunmasına "Zaten kışın topluyordum" ifadesini de ekleyen esnaf, şöyle devam etti:

Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir yer sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine.

Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası
Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

Gündem

Niğde’nin göbeğinde LGBTİ propagandası

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Yorumlar

mert

gücünüz garibana yetiyor,finikede 23 nisanda devlet erkanının gözü önünde LGBT şemsiyeleriyle çocuklar dans ettiler hemde ingilizce şarkı eşliğinde hiç kimsede ne bu rezillik demedi,

ali

GÖKKUŞAĞI KİMİ ZAMAN YAMURDAN SONRA DOĞADADA OLUŞUYOR BİR DOĞA OLAYI NEDEYCEN ŞİMDİ?
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