Bak sen uyanığa! LGBT renkleri değilmiş

Yeniakit.com.tr

Niğde'deki Hüdavent Parkı'nda çay ocağı işleten Şaban Güleryüz adlı esnaf, iş yerinin etrafını LGBT sapkınlığını temsil eden renklerle boyalı şemsiyelerle donattı.

Yeni Akit, Niğdeli vatandaşlardan gelen tepkileri haberleştirerek, "Niğde’nin göbeğinde LGBT propagandası" başlığı ile olayı gündeme getirdi. Niğdeli esnafın iş yerinin etrafındaki şemsiyeler, LGBT propagandası yapılması sebebi ile konuya duyarlı yetkililer tarafından kaldırıldı.

LGBT renkleri değilmiş!

Niğdeli vatandaşlar, Akit'in gündeme getirdiği haberle sapkınlık propagandasından kurtulurken, çay ocağının işletmecisi Şaban Güleryüz, Akit'i hedef alarak "iftira attılar" dedi.

LGBT sapkınlığını temsil eden renkleri, sokağın güzelleşmesi için astığını söyleyen Güleryüz, "Bunlar LGBT renkleri değil." diyerek kendini savundu.

'Zaten kışın topluyordum'

Güleryüz, "Aslında görünümü, manzarası çok iyi bir yerdi. İki yıldır burada. Yalan haber yüzünden kaldırmak zorunda kaldık. Şimdiki halini gördünüz. Amacım buranın daha güzel olması." dedi.

Savunmasına "Zaten kışın topluyordum" ifadesini de ekleyen esnaf, şöyle devam etti:

Bu bayrak simgesi ise bunu şemsiye firmalarına ya da bunu yapan yerlere söylemek lazım. Bizle hiç alakası yok ve ülkenin her yerinde de bu şekilde bir yer sürü yer var. Ama farklı niyetlerle, farklı amaçlarla çekip haber yapmışlar. Bunda art niyet arıyorum. Zaten kışın topluyordum. Bahara tekrar farklı şeyler çiçek falan düşünüyoruz yine.