Bak sen şu uyanıklara! TMMOB için hesap verme günü

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'den çok siyaset yapan ve kendi sektörleri hakkında elle tutulur çalışma yürütemeyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara Mimarlar Odası’ndan başlayın, Türkiye Mimarlar Mühendisler Oda Başkanlığına kadar..

İnşaat mühendisleri odalarına kadar..

Siyasi iktidara sopa sallayanlar..

Cumhurbaşkanlığındaki masayı o zamanın fiyatı ile 5 bin TL olarak açıklanan değerini, 450 bin TL olarak açıklayan ve bunun kendilerinin mesleği olduğunu iddia eden bankamatik mimar odaları başkanları..

İnşaat mühendisleri oda başkanları..

PKK kurşun sıkarken suskun kalıp, TSK operasyona başladığında, “Barış” diye ortalığı çıkanlar..

Duydunuz mu?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve hemen ardından 7.6 şiddetinde iki deprem oldu..

Duydunuz mu, binlerce binamız yıkıldı..

“Binayı ne yapacağız” derseniz, ellerinizden öperim..

Keşke yıkılanlar sadece binalar olsa idi..

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