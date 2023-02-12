  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bak sen şu uyanıklara! TMMOB için hesap verme günü
Gündem

Bak sen şu uyanıklara! TMMOB için hesap verme günü

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "TMMOB için, hesap verme günü!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-12 10:45:00 -
Bak sen şu uyanıklara! TMMOB için hesap verme günü

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'den çok siyaset yapan ve kendi sektörleri hakkında elle tutulur çalışma yürütemeyen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ankara Mimarlar Odası’ndan başlayın, Türkiye Mimarlar Mühendisler Oda Başkanlığına kadar..

İnşaat mühendisleri odalarına kadar..

Siyasi iktidara sopa sallayanlar..

Cumhurbaşkanlığındaki masayı o zamanın fiyatı ile 5 bin TL olarak açıklanan değerini, 450 bin TL olarak açıklayan ve bunun kendilerinin mesleği olduğunu iddia eden bankamatik mimar odaları başkanları..

İnşaat mühendisleri oda başkanları..

PKK kurşun sıkarken suskun kalıp, TSK operasyona başladığında, “Barış” diye ortalığı çıkanlar..

Duydunuz mu?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve hemen ardından 7.6 şiddetinde iki deprem oldu..

Duydunuz mu, binlerce binamız yıkıldı..

“Binayı ne yapacağız” derseniz, ellerinizden öperim..

Keşke yıkılanlar sadece binalar olsa idi..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Herkes bunu merak ediyor! Mikro depremler öncü olabilir mi?
Herkes bunu merak ediyor! Mikro depremler öncü olabilir mi?

Gündem

Herkes bunu merak ediyor! Mikro depremler öncü olabilir mi?

Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Gündem

Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın deprem mezarlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurdu
Hatay'ın deprem mezarlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurdu

Gündem

Hatay'ın deprem mezarlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurdu

Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı
Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

Yaşam

Depremzedelere ekmek çıkaran fırın alev alev yandı

Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!
Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

Gündem

Deprem bölgesindeki müteahhitler gözaltına alınıyor!

İşte tarihe damga vuran depremler...
İşte tarihe damga vuran depremler...

Gündem

İşte tarihe damga vuran depremler...

Uyuşturucu şebekesi boş durmuyor! Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu şebekesi boş durmuyor! Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

Gündem

Uyuşturucu şebekesi boş durmuyor! Deprem bölgesine yardım götürme bahanesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi tutuklandı

Uzman isim açıkladı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?
Uzman isim açıkladı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?

Yaşam

Uzman isim açıkladı! Deprem neden bu kadar yıkıcı oldu?

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Art niyetli insanlar olmasa şayet bu gün konuşulacak konular bunlar olmazdı ama bakıyorsun yazar müsveddesi sırf imamhatiplı diye kızılay başkanına saydırıyor oysa başkan afet ve yönetimi konusunda doktorası olan biri bunun gibi bir sürü örnek var şimdi bunlara hiçmi cevap vermeyelim.

ali

unutmayız unutturmayız siyasi militanlıktan mesleği, deprem tehlikesini, insan hayatını önemsemeyen bankamatik ahlaksızları...tutuklayın hepsini! bugün Milliyette Akparti İBB Bşk adayı SİNAN GENİM sorumluları yazıyor...İNŞAAT BÜROKRATLARI DA DENETİMLE GÖREVLİ MÜHENDİSLER DE YAPI DENETİM ŞİRKETLERİ DE..."İSTİNASIZ TAMAMI SADECE PARA PEŞİNDE, GÖRÜNÜŞÜ KURTARMAK, KAĞIT ÜZERİNDE İŞİ BİTİRMEK AMA İNŞAATI DENETLEMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK....AÇ GÖZLÜ TOPRAK SAHİBİ-MÜTEAHHİT-BÜROKRAT-MÜHENDİS-HÜKÜMET...sorumlulukta kim varsa Allah rızası için ACIMAYIN, BU ZALİM KATİL BÜROKRATİK AHLAKSIZ DÜZENİN DEĞİŞMESİ İÇİN FIRSAT OLSUN...acılardan hayır doğsun, eski düzen devam etmesin artık....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23