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Gündem Bak sen şu Sözcü'ye! 'Milli Piyango' haberleriyle okurunu 'saf' yerine koymuş
Gündem

Bak sen şu Sözcü'ye! 'Milli Piyango' haberleriyle okurunu 'saf' yerine koymuş

Sözcü gazetesi, milli ve manevi değerlere taban tabana zıt ve alenen ‘kumar’ olan Milli Piyango üzerinden ikiyüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 13:28:00 -
Bak sen şu Sözcü'ye! 'Milli Piyango' haberleriyle okurunu 'saf' yerine koymuş

 yeniakit.com.tr 

Adında 'Milli' ibaresi yer alan ancak alenen kumar olan Milli Piyango başlı başına bir rezaletken solak medya ise bu rezaletten çıkar elde etme peşinde. Yılbaşına sayılı günler kala günlerce yayınladığı haberlerle Milli Piyango üzerinden provokatif haberlere imza atan Sözcü gazetesi ikiyüzlü yayın politikasını bir kez daha ortayta koydu.

Yaptığı uydurma haberlerle okuyucularının aklıyla adeta alay eden Kemalist gazete, bu seferde Milli Piyango ile ilgili haberlerle okurlarını ‘saf’ yerine koydu.

Önce eleştirip sonra kullan

Sözcü gazetesi millli ve manevi değerlere tamamen aykırı bir şekilde resmi olarak oynatılan Milli Piyango ile ilgili son 22 gündür eleştirel haberlere imza attı.

İşte o haberler;

Günlerce gazetenin manşetlerinden Milli Piyango’dan KDV’nin sıfırlandığıo yaygarası kopartarak provokatif haberler yayınlanan Sözcü, yılbaşına saatler kala bugünkü sayısından çekiliş sonuçlarının yarın gazetede yer alacağı duyurusuna yer verdi.

Günlerce eleştirdiği ve vergi kaçırmakla itham ettiği Milli Piyango’nun sonuçları üzerinden okurları gazetelerini almaya davet eden Sözcü’nün pişkin ve ikiyüzlü tavrı ‘pes’ dedirtti. Okurlarını adeta ‘balık hafızalı’ yerine koyan Sözcü’nün işgüzarlığı ‘bu kadar da olmaz’ dedirtti.

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