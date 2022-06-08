Bak sen şu solcuya! İlyas Salman 'kral dairelerinin' müdavimi çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı ile bilinen sözde işçi , emekçi yanlısı İlyas Salman, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yayınlanan bir programa konuk oldu. Programda özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan solcu Salman, aslında solculuğunun sadece sözde kaldığını itiraf etti. Salman'ın ahır ve kral dairelerine ilişkin sözleri programa damga vurdu.

Solcu Salman’ın tadına bakmadığı kral dairesi kalmamış

Programda mütevazi olduğuna yönelik propaganda yapan işçi Salman, İbrahim Tatlıses'le aralarında geçen bir diyalogdan bahsetti. Tatlıses'in kendisine "ben şuanda paramın hesabını yapacak matematikçi bulamıyorum." dediğini söyleyen Salman'ın cevabı ise olay oldu. Halkçı geçinen Salman, Tatlıses'e cevap verdiği konuşmasında dünyanın birçok ülkesindeki otellerde kral dairelerinde kaldığını itiraf etti. Salman, "Ben Malatya'nın Arguvan ilçesinde Gecekondu Köyü'nde ahırda da yattım. New York'ta ünlü bir otelde kral dairesinde de kaldım. Amsterdam'da da bir otelde kral dairesinde kaldım. Tokyo'ya ünlü bir otelde suit kral dairesinde de kaldım. Bana desen ki ahır mı daha rahattı kral daireleri mi daha rahattı seçemem. Çünkü insan uyuduktan sonra duvarları göremiyor. Nerede yattığın değil kiminle yattığın önemli." sözleriyle solculuğunun hikaye olduğunu itiraf etmiş oldu.