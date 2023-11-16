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Sosyal Medya Bak sen şu işe Allah'ın ayısı neler de biliyor
Sosyal Medya

Bak sen şu işe Allah'ın ayısı neler de biliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-16 01:05:00 - 2023-11-16 01:07:19

Kutup ayısı bile insanlığın çok geç keşfettiği Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) formülüne göre hareket ediyor.

İnternette çok izlenen bir videoda kutup ayısının buz üzerinde giderken, ağırlığını Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) ilkesine göre dağıtması büyük dikkat çekti.

Basınç formülü ilkesine göre hareket etti

Kutup ayısı basınç formülünü kullanarak ince buzlar üzerinde suya girmeden ustaca hareket ediyor. Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) ilkesi insanlığın çok geç keşfettiği bilimsel ilkeler arasında yer alıyor.

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