Bak sen şu işe Allah'ın ayısı neler de biliyor
Kutup ayısı bile insanlığın çok geç keşfettiği Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) formülüne göre hareket ediyor.
İnternette çok izlenen bir videoda kutup ayısının buz üzerinde giderken, ağırlığını Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) ilkesine göre dağıtması büyük dikkat çekti.
Basınç formülü ilkesine göre hareket etti
Kutup ayısı basınç formülünü kullanarak ince buzlar üzerinde suya girmeden ustaca hareket ediyor. Basınç= Kuvvet/Alan (P= F/A) ilkesi insanlığın çok geç keşfettiği bilimsel ilkeler arasında yer alıyor.