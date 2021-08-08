Bak sen şu İngiliz'e! 3 kat fazla ölümün olduğu İngiltere ülkemize akıl veriyor

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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Türkiye'den ülkelerine seyahatlerde gerçekleştirilen karantina uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz Bakan, Türkiye'nin 'kırmızı listede' kalma nedenini şöyle açıkladı: "Türkiye’nin, Covid-19 vaka verilerini uluslararası bir format olan GISAID sistemine yüklemesi gerekiyor. Umarım Türkiye'de sarı listesindeki yerini alır ve bu uzun sürmez ama Ortak Biyogüvenlik Merkezinin de bize tavsiye vermesini beklemeliyiz."

İngiltere'nin koronavirüs karnesi...

İngiliz Bakan'ın açıklamalarına karşın, Türkiye ile İngiltere, güncel koronavirüs verileri bakımından karşılaştırıldığında, İngiltere'nin salgın konusunda Türkiye'den çok daha zor durumda olduğu ortaya çıkıyor.

İngiltere'nin vaka ve ölüm sayıları Türkiye'nin neredeyse yaklaşık 3 katı!

Nüfusu Türkiye'den yaklaşık 20 milyon daha az olan İngiltere'de güncel toplam vaka sayısı 6 milyon 69 bin 362 kişiye ulaştı. Türkiye'de toplam vaka sayısı İngiltere'den çok daha geride iken, ölüm sayılarında da ciddi bir fark söz konusu. Pandemi sürecinde koronavirüs sebebi ile İngiltere'de 130 bin 320 kişi öldü. Türkiye'de ise son rakamlara göre hayatını kaybeden kişi sayısı 52 bin 88. (İngiltere'nin yaklaşık üçte biri) Nüfusu 85 milyonun üzerinde olan ülkemizde aktif vaka sayısı 345 bin 233 kişi iken, İngiltere'nin aktif vaka sayısı da 1 milyon 296 bin 844 kişi.