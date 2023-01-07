Bak sen şu Alman bakanın yaptığına! Oğlunu askeri helikopterle tatile götürdü

Almanya'da beş bin kişi ile yapılan anket araştırmasından Savunma Bakanı Christine Lambrecht, istenmeyen siyasetçi çıktı. Katılımcıların yüzde 77'si Lambrecht'in görevden alınmasını desteklediğini ifade etti.

Lambrecht oğlunu orduya ait helikopterle tatile götürmesi üzerine büyük tepki aldıktan sonra yeni yıl mesajı ile yeniden hedef haline geldi.

Bakanın yılbaşı akşamı havai fişek sesleri arasında 2022 değerlendirmesi yapması, sesinin havai fişekler nedeniyle duyulmaması kendisine yönelik tepkilerin tavan yapmasına neden oldu. SPD'li Lambrecht'e yönelen eleştiriler üzerine partisi açıklamada bulundu ve bakanın çok zor bir görevi üstlendiğini açıkladı. Lambrecht önceki gün orduda yapılacak reformları anlatmıştı.