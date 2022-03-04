Bak sen Mete Kalkavan'ın yaptığına! Büyük tepki yağdı...

Hakem Mete Kalkavan'ın arabasını yaya geçidine park etmesi tepki çekti. Twitter'da gündem olan olay için Mete Kalkavan için 'Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor.' yorumları yapıldı.

Twitter'da 'Keremkolivar' isimli kullanıcının, hakem Mete Kalkavan'ın İstanbul'da aracını yaya geçidine park ettiği bir fotoğrafı paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımında 'Mete Kalkavan geliyor yaya geçidine araba bırakıp gidiyor. Trafikte basit kuralı çiğneyen adam Süper Lig'de maç yönetiyor.' ifadelerine yer veren 'Keremkolivar', Ajansspor'a yaptığı açıklamada 'Futbolsever biri olarak Mete Kalkavan'ı tanıyorum. Üzerinde siyah ve arkasında da 'TFF' yazan bir eşofman vardı.' şeklinde konuştu.

Kalkavan'ın lüks aracı sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekerken, paylaşıma yorum yağdı.