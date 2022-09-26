Bak Meral, CHP’li Öymen ne diyor! "Türkeş, CIA ile..."

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konuştu. Akşener, babasının önce "paşacı" olduğunu, 1960 ihtilalinden sonra Türkeşçi olduğunu söyledi.

Akşener, "Benim babam 60 ihtilaline kadar paşacıydı, 60 ihtilalinden sonra Türkeşci oldu. Babamdan abime abimden bana geçen bir durum." dedi.

İYİ Parti liderinin sözleri, akıllara CHP'li Cumhuriyet gazetesi yazarı Örsan K. Öymen'in 5 Eylül'de yayımlanan yazısını getirdi. Öymen yazısında, Türkeş'in ABD ile iş kotardığını ileri sürmüştü.

Öymen şunları yazmıştı:

(...)

MHP de Türkiye’de kurulan bu emperyalist mekanizmanın parçasıdır. MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş, ABD’de askeri okullarda eğitim almıştır, ABD ve CIA ile her zaman yakın ilişkiler içinde olmuştur.

MHP 1970’lerde CIA destekli “Kontrgerilla” hareketinin bir parçası olduğu gibi, AKP’ye verdiği destekle, bugün de ABD’nin hizmetinde hareket etmeye devam etmektedir!

Emperyalizme karşı gerçek bir mücadelenin, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletinin kurulmasıyla verilebileceğini kavrayamayanlar, büyük bir tarihsel yanılgı içine düşmüşlerdir!

Vatansever olduğunu iddia edenler, dogmatik uykularından uyanmadıkları sürece, Türkiye’nin yaşanan kâbustan kurtulması olanaksızdır!

Akşener ne cevap verecek?

CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet'te köşe karalayan Öymen'in iddiaları hafızalardaki tazeliğini korurken, altılı masada CHP'nin kuyruğuna takılan Akşener'in bu sözlere vereceği cevap da merak konusu oldu.