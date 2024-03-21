Bak Fatih, Ekrem için kimi partiden sürüyorsun?

2024 yerel seçimine kendi adaylarıyla katılma kararı alan Fatih Erbakan, düşük oy oranıyla bir yandan CHP-DEM ittifakına hizmet ederken diğer yandan da tepki çeken kararlar alıyor.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, katıldığı bir canlı yayında, merhum Erbakan Hoca'yı işaret ederek, "İstanbul’da tabii ki Cumhur İttifakı’nın adayının kazanması için bir yol izlerdi. Murat Kurum’u bir şekilde desteklemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Akyüz, Fatih Erbakan yönetimindeki Yeniden Refah Partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Akyüz'ün, “Görev ve yetki sınırlarını aşan açıklama” yaptığını belirten Yeniden Refah'a Milli Görüş camiasından tepki yağdı.

Abdurrahman Akyüz'ün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın merhum babası Necmettin Erbakan'ın 30 yıl yakın korumalığını yaptığı öğrenildi.

Akyüz'ün Erbakan Hoca ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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