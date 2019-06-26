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BAİB e-ihracat paneli düzenliyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çığ gibi büyüyen e-ticarete dikkat çekmek, üyelerinin dijital ortamlarda daha aktif olarak, e-ihracat gerçekleştirmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
BAİB e-ihracat paneli düzenliyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çığ gibi büyüyen e-ticarete dikkat çekmek, üyelerinin dijital ortamlarda daha aktif olarak, e-ihracat gerçekleştirmesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede daha önce üyelerinin uluslararası e-ticaret sitelerine üyeliği için destekler veren BAİB, bu defa e-ticaretin önde gelen isimlerinin katılımıyla bir panel düzenliyor. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu olan World eCommerce Forum ve BAİB işbirliği ile düzenlenen panele ihracatçı firmaların yanı sıra e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyen girişimcilerin de katılabileceği bildirildi.


Panel hakkında bilgi veren BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, “Ülkemizin önde gelen e-ihracat platformlarından World eCommerce Forum ile BAİB işbirliğinde e-ihracat panelini gerçekleştireceğiz. Bilindiği gibi son yıllarda e-ticaret ve e-ihracat klasik ticaret yöntemlerinin yanında çok hızlı bir gelişim sergiliyor. Dünyanın önde gelen e-ticaret siteleri yılda milyarlarca dolar tutarında ihracat gerçekleştiriyor. Ülkemizde de e-ticaret son 5 yıldır çok hızlı gelişiyor. Geçen yıl ülkemizde e-ticaret, 2017 yılına göre yüzde 42 oranında büyüdü ve dijital ortamlardan 59,9 milyar TL’lik ticaret gerçekleştirildi. Bu yıl e-ticaretin 2018 yılına göre yüzde 50 oranında büyümesi bekleniyor” diye konuştu.


Rakamların dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de hızla büyümeye devam ettiğini ifade eden Başkan Bahar, “E-ticareti ve e-ihracatı çok önemsiyoruz. Her yıl milyarlarca dolarlık satışın gerçekleştiği e-ticaret ve e-ihracatın ülkemizde ve bölgemizde daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu çerçevede paneli organize ettik. Panel, 28 Haziran Cuma günü BAİB konferans salonunda gerçekleşecek ve saat 09.30’da başlayacak. E-ihracatın faydalarının, ülkemize katkılarının ele alınacağı panelde katılımcılar her hususta sorularını yönelterek, detaylı bilgi sahibi olabilecek. Panel aynı zamanda BAİB-IT tarafından oluşturulan interaktif canlı yayın sistemiyle BAİB web sitesinden, BAİB Youtube Kanalı üzerinden ve Mobil Uygulamamız üzerinden de canlı olarak yayınlanacak, katılımcılar sorularını online olarak sorabilecektir.Tüm etkinliklerimizden haberdar olabilmek için BAİB sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:21
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