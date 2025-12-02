Bahtsız bedevi hikayesini hatırlattı: Alkollü sürücü emniyet müdürünün içinde bulunduğu makam aracına çarptı!

Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Fatih Mahallesi istikametine seyreden Miraç Mustafa A. idaresindeki otomobil, ışıklara yaklaştığı sırada yanında seyreden Aksaray İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Öztürk'ün bulunduğu makam aracına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaza sonrası kaçma girişiminde bulunan sürücü, yakalanarak ters kelepçeyle etkisiz hale getirildi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis aracı kafesine bindirilen sürücü kaza yerine gelen trafik ekiplerince alkol metre ile yapılan ölçümünde 1.19 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.