Bahtiyar: “Kayak merkezini cazibe haline getireceğiz”

Millet İttifakı’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Bahtiyar, Tavas ilçesinde ki Denizli Kayak Merkezi’nin bulunduğu Bozdağ’ın isminin Nikfer Bozdağ olarak değiştireceklerini ifade etti.

Tavas ilçesinde hemşehrileri ile bir araya gelen Bahtiyar seçilmesi halinde gerçekleştirecekleri projeleri seçmenlere anlattı. Denizli’de üretimin aktif hale getirilmesi için çalılaşacaklarını vurgulayan Bahtiyar, “Çiftçimizden sanayicimize kadar üreten tüm insanlarımızı desteklemek için Üreten Denizli diyoruz. Kalkınma hamlemizde üretim ve pazarlama şirketleri ile, e-ticaret destekleri ile, doğrudan alım merkezleri ile, özel sektör ortaklığı ile üreticimize destek olacak, gerektiğinde kalkınmada öncü olacak bir Büyükşehir Belediyesi oluşturacağız” dedi.

Tavas ziyareti esnasında Nikfer Mahallesi’nde de vatandaşlarla buluşan Bahtiyar, turizm katkısını arttırmak üzere Bozdağ Kayak Merkezi ile ilgili bir müjde verdi. Tesis sıkıntısından dolayı eksiklik yaşanan Bozdağ Kayak Merkezi’ne otel ve sosyal tesislerin yapılacağını müjdeleyen Bahtiyar, “Vatandaşlarımızın ve tur otobüslerinin Nikfer’e daha kolay ulaşım sağlaması için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımda Nikfer’e ve Bozdağ’a ayrıcalık yapılacak”dedi.

“Bozdağ’ın ismini Nikfer Bozdağ olarak değiştireceğiz”

Bozdağ’ın isminin Nikfer Bozdağ olarak değiştirileceğini ifade eden Bahtiyar, “Bölgemizi daha iyi anlatabilmemiz için isim değişikliğine gideceğiz. Nikfer Bozdağ Kayak Merkezi’ni cazibe merkezi yapmak için gereken her şeyi sağlayacağız. Kayak merkezi yoluna satışların yapılabileceği, yerli ve yabancı turistlerin misafir edilebileceği organize satış sahaları kurulacak. Turizm ile kalkınmayı arttırmak için özel sektör ortaklığı ile turizme destek olacak, gerektiğinde kalkınmada öncü olacak bir büyükşehir belediyesi oluşturacağız” dedi.

Bahtiyar’ın ziyaretlerinde esnaflar ile sık sık sohbet etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.