Bahşişi verdi, pişman oldu: Turist 50 avroyu geri talep etti

Erciyes Dağı'nda kayak yapmak için Kayseri'ye gelen bir turist aile, akşam yemeği için Muhammed Aytekin'in çalıştığı Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki restorana geldi.

Aileyi karşılayan Aytekin, müşterilerin istediği yemekleri servis etti ve onlarla yakından ilgilendi.

Daha sonra kasaya gelerek hesabı ödeyen aile, mekandan çıkmadan Aytekin'e 50 avro bahşiş verdi. Duruma şaşıran Aytekin, aileye teşekkür ederek onları uğurladı.

Olaydan bir gün sonra iş yeri telefonundan Aytekin'e ulaşan aile, aslında 50 lira bahşiş vereceklerini ancak yanlışlıkla 50 avro verdiklerini söyledi.

Kayseri'den ayrıldıklarını ve İstanbul'da bulunduklarını belirten aile, Aytekin'den paranın 45 avrosunu hesaba göndermesini istedi.

Müşterinin talebini kabul eden Aytekin, 45 avro karşılığındaki Türk lirasını turistin ilettiği hesaba gönderdi.

Muhammed Aytekin, müşterilerin mekanı internetten gördüğünü ve yorumlar üzerine geldiğini söyledi.

İlk kez başına böyle bir durumun geldiğini anlatan Aytekin, "Bir iskender, bir sütlü kavurma ve tavuk dürüm yediler. Müşteriyle ilgilendim, daha sonra hesabı ödediler. Giderken de 50 avro bahşiş verdi. Bu miktara çok şaşırdım. Alışkın olduğumuz bir bahşiş miktarı değil. 50 avro 2 bin 500 lira yapıyor. Burada kimse bu miktarda bahşiş veremez. Bir yandan da sevindim tabii. Olayı arkadaşlarıma anlattım, birinin bu kadar bahşiş vereceğine inanmadılar." diye konuştu.

Müşterinin bir gün sonra kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan Aytekin, "İşletmenin numarasından bize ulaşıp 50 lira yerine yanlışlıkla 50 avro bahşiş verdiklerini ve 45 avroyu geri yollamamızı istediler. Biz tabii ki bu istediği kabul ettik hatta onlara paranın tamamını göndermeyi teklif ettik ama onlar 5 avrosunun bahşiş olarak kalmasını söyledi. Daha sonra tanıdıklarından birinin hesap bilgilerini bize yolladılar. Ben de 45 avronun Türk lirası karşılığını belirtilen hesaba gönderdim. Çok teşekkür ettiler." ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ OLAN MÜŞTERİMİZİ KAZANMAKTI

İşletme sahibi Muhammet Koca ise Muhammed Aytekin'in sergilediği davranıştan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İlk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını kaydeden Koca, "Şaşırdık açıkçası. Kayseri esnafı her zaman doğru ve dürüst esnaftır. Ahilik kültürünün bir geleneğidir bu. Bizim için önemli olan müşterimizi kazanmaktı. Sağ olsunlar, çok güzel dönüşler oldu. Birçok yemek sitesine işletmemizle ilgili güzel yorumlar geldi." dedi.