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Bahşiş kutusu faresi, gözde turizm merkezinin belalısı oldu

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde girdiği 3 işletmeden bahşiş kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

08 Eylül 2019 Pazar 09:11
Bahşiş kutusu faresi, gözde turizm merkezinin belalısı oldu

Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde girdiği 3 işletmeden bahşiş kutusunu çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.


Antalya’nın en gözde turizm merkezlerinden Kaleiçi’ndeki bazı işletmelere hırsız dadandı. Gündüz vakti elinde 3 poşetle işletmelere iş başvurusu ya da adres sorma bahanesiyle gelen kişi, masa üzerindeki bahşiş kutularını el çabukluğuyla aldı. Şüpheli daha sonra aldığı kutuları poşete koyarak işletmelerden ayrıldı. İşletme yetkilileri personelin hakkının bulunduğu kutuların çalınması üzere görüntülerle birlikte polise başvurdu. 3 bahşiş kutusunda yaklaşık 1000 TL paranın olduğu öğrenildi.


4 gün ve öncesi yakın zaman dilimlerinde kaydedilen görüntülerin ilkinde şüphelinin elinde poşetlerle işletmeye girer girmez masa üzerindeki kutuyu alıp dışarı çıktığı görüldü. Aynı şahıs birkaç saniye sonra yeniden gelerek kasa bölümünden bir şeyler almaya çalışsa da başarılı olamadı ve hızlı adımlarla mekandan ayrıldı.


İkinci görüntüde yine aynı şüphelinin elinde poşetlerle geldiği iş yerinde kadın görevlinin merdivene yönelmesinin ardından el çabukluğuyla bahşiş kutusunu alıp poşete koyduğu görüldü. Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.



"Arkadaşlarımın hakkını çaldı"


Bahşiş kutusu çalınan işletmelerden birinde gündüz sorumlusu olan Kutay Kültiken, kendilerinin kısa süreliğine arka bölüme gittikleri esnada şüphelinin girişteki bahşiş kutusunu çaldığını söyledi.


Kutudaki 250 TL’lik paranın arkadaşlarının hakkı olduğunu dile getiren Kültiken, "Hırsız ikinci kez yine gelip kasa bölümünü de incelemiş. Küçük olan bahşiş kutularını görmemiş. Biz de yeni bahşiş kutusu aldık. Bir an önce o hırsızın yakalanmasını istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 09:11
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