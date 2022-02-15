Bahşılı Belediyesi memur alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte;04/04/2022- 06/04/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (09:00-12:00 / 13:00-16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuruları belgelerini;
• Elektronik ortamda, Belediyemiz,www.bahsili.bel.tr internet adresine
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE gönderile bilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız