Bahşılı Belediyesi memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için; Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte;04/04/2022- 06/04/2022 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (09:00-12:00 / 13:00-16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuruları belgelerini;

• Elektronik ortamda, Belediyemiz,www.bahsili.bel.tr internet adresine

• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE gönderile bilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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