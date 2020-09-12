Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasına Filistin'e direnişe giden atalarının fotoğraflarıyla tepki

İSTANBUL (AA) - Bahreyn ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasının duyurulmasının ardından sosyal medyada, geçmişte Filistin'e direnişe giden Bahreynliler olduğu belirtilen kişilerin fotoğrafları paylaşıldı.



Manama yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına karşı çıkan Arap sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in tarihi Filistin toprakları üzerinde kuruluşunu ilan ettiği 1948'de Filistin'e direnişe giden Bahreynliler olduğu belirtilen kişilerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi.



Sosyal medya ve Arap sitelerinde paylaşılan fotoğrafta askeri üniforma giyen, başlarında kefiye, ellerinde de eski tüfekler taşıyan 3 kişi görülüyor. İkisi, üzerinde "Biz Bahreynliler, Filistin'e, Araplara ve tüm Müslümanlara feda oluruz" yazılı bir dövizi tutuyor.



Eski Filistin Sağlık Bakanı Basim Naim de söz konusu fotoğrafı paylaşarak, anlaşmaya tepki gösterenler arasında yer aldı.



Naim, fotoğrafı paylaştığı yorumunda "Bu atalar, artık kendilerini terörist ve müttefik Siyonistlerin düşmanı olarak gören torunlarına ne diyecek? Kesinlikle onlara lanet edecekler." ifadelerini kullandı.



Bahreynli Şiilere ait yerel bir sitede ise söz konusu fotoğrafta 15 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşunun ardından Şiilerin o dönemdeki taklit mercilerinden biri olan Muhammed Hüseyin Al Kaşif el-Gıta'nın Filistin'in özgürleştirilmesi için cihat edilmesi yönündeki fetvası üzerine başkent Manama'nın Senabis köyünden savaşmak için Filistin'e gidecek gönüllü Bahreynlilerin yer aldığı ifade edildi.



Söz konusu ifadelerin doğruluğu teyit edilemedi.



ABD Başkanı Donald Trump, dün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.