  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasına Filistin'e direnişe giden atalarının fotoğraflarıyla tepki
Aktüel

Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasına Filistin'e direnişe giden atalarının fotoğraflarıyla tepki

Yeniakit Publisher
2020-09-12 16:25:22 -
Bahreyn'in İsrail'le anlaşmasına Filistin'e direnişe giden atalarının fotoğraflarıyla tepki

İSTANBUL (AA) - Bahreyn ile İsrail'in ilişkileri normalleştirme anlaşmasının duyurulmasının ardından sosyal medyada, geçmişte Filistin'e direnişe giden Bahreynliler olduğu belirtilen kişilerin fotoğrafları paylaşıldı.

Manama yönetiminin İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmasına karşı çıkan Arap sosyal medya kullanıcıları, İsrail'in tarihi Filistin toprakları üzerinde kuruluşunu ilan ettiği 1948'de Filistin'e direnişe giden Bahreynliler olduğu belirtilen kişilerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Sosyal medya ve Arap sitelerinde paylaşılan fotoğrafta askeri üniforma giyen, başlarında kefiye, ellerinde de eski tüfekler taşıyan 3 kişi görülüyor. İkisi, üzerinde "Biz Bahreynliler, Filistin'e, Araplara ve tüm Müslümanlara feda oluruz" yazılı bir dövizi tutuyor.

Eski Filistin Sağlık Bakanı Basim Naim de söz konusu fotoğrafı paylaşarak, anlaşmaya tepki gösterenler arasında yer aldı.

Naim, fotoğrafı paylaştığı yorumunda "Bu atalar, artık kendilerini terörist ve müttefik Siyonistlerin düşmanı olarak gören torunlarına ne diyecek? Kesinlikle onlara lanet edecekler." ifadelerini kullandı.

Bahreynli Şiilere ait yerel bir sitede ise söz konusu fotoğrafta 15 Mayıs 1948'de İsrail'in kuruluşunun ardından Şiilerin o dönemdeki taklit mercilerinden biri olan Muhammed Hüseyin Al Kaşif el-Gıta'nın Filistin'in özgürleştirilmesi için cihat edilmesi yönündeki fetvası üzerine başkent Manama'nın Senabis köyünden savaşmak için Filistin'e gidecek gönüllü Bahreynlilerin yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu ifadelerin doğruluğu teyit edilemedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi
Gündem

İP’te ipler kopuyor mu? Akşener'e böyle tepki gösterdi

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine olumlu yanıt veren Meral Akşener’e tepkisini sosyal medyada gösterdi. ..
Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı
Siyaset

Yunan değil, CHP'li! Skandal 'doğal gaz' çıkışı

CHP eski İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfine ilişkin skandal ifadeler kullandı.
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı