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Dünya Bahreyn'e çağrı: Anlaşmadan çekil
Dünya

Bahreyn'e çağrı: Anlaşmadan çekil

Filistin, Bahreyn'in terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını kınadı ve reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 00:33:00 -
Bahreyn'e çağrı: Anlaşmadan çekil

Filistin, Bahreyn'in terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını reddetti.

Filistin, bu adımın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına ihanet" olduğunu bildirdi.

Filistin yönetiminden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Filistin yönetimi, açıklamada, ABD-Bahreyn-İsrail arasında normalleşmeye varılmasını kınadı ve şiddetle reddetti.

Bahreyn'e çağrı: Anlaşmadan çekil

Bu skandal anlaşmanın Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Filistin davasına ihanet olduğu kaydedilen açıklamada, Bahreyn'den Filistin halkına ve davasına zarar veren anlaşmadan çekilmesi istenildi.

Açıklamada, Bahreyn'in işgalci İsrail ile ilişkileri normalleştirmesinin "Arap Barış Girişimine ve uluslararası kararlara zarar verecek tehlikeli sonuçlar doğurduğu" ikazında bulunuldu.

Öte yandan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) de Bahreyn'e tepki gösterdi.

FHKC'den konuya ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamada, Arap halklarını ve Filistin davasını hiçe sayarak ABD'nin yolundan giden ve kölesi olan Arap liderlerin, diz çökerek koltuklarını sağlama alamadığı vurgulandı.

Arap yöneticilerin ihanetinin son örneğinin Bahreyn olduğu bildirilen açıklamada, Arap milletinin ana meselesi olan Filistin davasının pazarlık konusu edildiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de işgalci İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'den sonra terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşması yapan dördüncü Arap ülkesi olmuş oldu.

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