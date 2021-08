Bahreyn’den Tunus'taki darbeye destek

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said’in Kartaca Sarayı'nda Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'yi kabul ettiği bildirildi. Görüşmede, Zeyyani ülkesinin Tunus Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları desteklediğini ve Tunus halkının yararına bu zor dönemi aşmak için uygun kararlar alma yeteneğine olan güvenini dile getirdi.

Bahreyn'in Tunus'ta olanları egemen bir mesele olarak gördüğünü ve hiç kimsenin buna müdahale etme hakkı olmadığını belirten Zeyyani, uluslararası toplumu siyasi, ekonomik ve sağlık sorunlarıyla yüzleşmek için Tunus ile olan desteğini ve dayanışmasını sürdürmeye çağırdı. Zeyyani ayrıca, Cumhurbaşkanı Said'e, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife'nin sözlü mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Said de alınan istisnai kararların devlet ve yeteneklerine müdahaleye son vermeyi amaçladığını vurgulayarak, Bahreyn Krallığı'na, yönetimine ve halkına, bu tarihi durumda Tunus'a verdiği destek ve dayanışma için teşekkür etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini 30 gün boyunca dondurduğunu duyurmuştu.