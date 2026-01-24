  • İSTANBUL
Gündem Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var
Gündem

Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonda adam öldürme, yağma ve işyeri kurşunlama gibi suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilerle birlikte uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Bayğaralar Organize Suç Örgütünün Antalya'daki yapılanmasına yönelik düzenlediğimiz operasyonda 15 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerden; 12'si TUTUKLANDI. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce; elebaşılığını R.B.'nin (Yurtdışı Tutuklu) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin; Silahlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri,

Adam öldürme, yağma, yaralama ve işyeri kurşunlama eylemlerine karıştıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah (Akrep) ile 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

 

1
