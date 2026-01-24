Hırsızı aklayan da hırsızdır

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İBB’de yaşanan vurgunu perdelemek için Saraçhane’de topladığı yandaşlarını “Polisle çatışalım diyenler el kaldırsın” sözleriyle tahrik eden ve il il dolaşarak “yolsuzluk mitingleri” düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suçüstü oldu. Ekrem İmamoğlu’nun liderliğini yaptığı suç örgütüne sahip çıkan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya “siyasi operasyon” iftirası atan Özel, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk yapıldığını ve rüşvet alındığını kabul ederek partisine ait belediyelerde “hırsızların” bulunabileceğini söyledi. Katıldığı bir Youtube yayınında konuşan Özel, “Bu kadar iş içinde bir kurumda hiçbir şeyin kusursuz, yanlışsız yapılması mümkün mü? 90 bin kişinin çalıştığı İBB’de, işte 26 tane belediyede. Mutlaka yolsuz, hırsız, rüşvetçi vardır.” dedi. Özgür Özel ayrıca CHP’li Manavgat Belediyesi’nde baklava kutularında rüşvet parası alan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in vurgununu da kabul ederek, “Ben baklava kutusundaki adamı o gün atmışım. Adamın rüşvetçi olduğunda bir şüphe yok” itirafında bulundu.

Göreve geldiği günden beri CHP’li belediyelere dadanan hırsızları kollayan ve parti içerisinde alevlenen “cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmaları sonrası günah çıkaran Özgür Özel’in açıklamasını Akit’e değerlendiren uzmanlar, “Hırsızı savunan da hırsızdır” diyerek, CHP liderine “mitingleri bitir” çağrısı yaptı.

HIRSIZI SAVUNAN DA SORUMLUDUR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, “Bir belediyede 90 bin çalışan olabilir. Bu sayı, hırsızlığı mazur göstermez; tam tersine, güçlü bir yönetimin zorunluluğunu hatırlatır. Eğer yöneticiler işini layıkıyla yapıyorsa, denetim varsa, şeffaflık varsa; kimse elini uzatamaz, kimse çalamaz. Bu nedenle ‘90 bin kişinin içinde hırsız olabilir’ sözü, masum bir tespit değildir. Bu ifade, sorumluluktan kaçan bir geçiştirme; açık bir yönetim zaafının itirafıdır. Madem hırsızlık ihtimali var diyorsunuz, o zaman sormak gerekir: Neden bugüne kadar bu hırsızları savundunuz? Çünkü tablo açıktır: Hırsızlığı yapan CHP’li, hırsızlığı görmezden gelen CHP’li, hırsızlığı savunan da yine CHP’lidir. Bugüne kadar her iddia ‘algı’ denilerek geçiştirildi. ‘32 saatlik görüntüler var’ denildi, ‘İBB borsası’ denilerek konu bulandırıldı. Miting meydanlarında gerilim yükseltildi, gerçeklerin üzeri sloganlarla örtülmeye çalışıldı. Ama bugün gelinen noktada, CHP Genel Başkanı’nın kendi ağzından ‘elbette içlerinde yolsuzluk yapan, rüşvet alan çıkabilir’ cümlesi dökülüyorsa, bu artık inkâr değil; örtülü bir kabuldür, bir normalleştirme çabasıdır. Sayın Özel; rüşvet de yolsuzluk da normal değildir, normalleştiremezsiniz. Şimdi soruyoruz: CHP’li belediyelerde hırsızlık varsa, neden gereğini yapmıyorsunuz? Siz artık bir grup başkan vekili değilsiniz bir genel başkansınız, size oy verenlere karşı sorumluluklarınız var. Ama diyorsanız ki biz buyuz, vatandaş bunu bilmeli. Ayrıca hırsızlık varsa, bu bir sistem sorunudur. Sistemi kuran da, savunan da hırsızlıktan sorumludur” dedi.

MİTİNGLERE SON VERMESİ GEREKİR

AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan ise şunları söyledi: “Belediye başkanının eski adı şehreminidir; yani şehrin her şeyinin emanet edildiği, şehrin de kendisinden emin olduğu görevli anlamındadır. Burada belediye başkanının, kendisine emanet edileni koruması ve en güzel hizmetleri üretmesi, sıfatının ve vazifesinin gereğidir. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, belediyenin yolsuzluğa battığı, tabiri caizse asrın yolsuzluğunun yapıldığı görülmektedir. Bu yolsuzluğu halkın gözünden kaçırmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri ise buradaki soruşturmayı ‘siyasi bir operasyon’ gibi göstermeye çalışmış, gençleri sokağa dökerek polisle çatıştırmış ve birçok gencimizin gözaltına alınmasına sebebiyet vermişlerdir. Ancak Özgür Özel’in son günlerde yaptığı açıklamalar, önceki açıklamalarıyla çelişmektedir. Sürekli yol arkadaşlarının mağdur olduğunu savunan Özel, bir YouTube kanalında verdiği röportajda CHP’li belediyelerde yolsuzluğun ve hırsızların var olduğunu itiraf etmiştir. Aslında bizim ta başından beri gördüğümüz gerçeği, CHP lideri yeni fark etmiştir. Dolayısıyla bu açıklamadan sonra il il gezerek arkadaşlarına destek mitingleri düzenleyen Özel’in bu nümayişlere son vermesi gerekir. Zira bu toplantılar, yapılan yolsuzlukları desteklemek anlamına gelir.”

HIRSIZLIĞI NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Av. Ertuğrul Akar ise şunları kaydetti: “Sürecin başından bu yana dile getirdiğimiz temel bir tespit var: Cumhuriyet Halk Partisi’nin meselesi siyasi değil, ahlaki bir problemdir. Gelinen noktada da bunu açıkça görüyoruz. Kendi kadrolarını temize çıkarmak adına hırsızlığı normalleştirmeye yönelik bir çaba sergileniyor. Biz bunu bir vatandaş olarak hayretle izliyoruz.Ana muhalefet partisinin, doksan bin kişinin çalıştığı bir kurumda “hırsızlık olur” diyerek meseleyi sıradanlaştırmak yerine, “Bir kişi dahi milletin rızkına göz dikerse karşısında bizi bulur” demesi gerekirdi. Ancak yapılan tam tersidir. Bu yaklaşım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin millete bakışını açıkça ortaya koymaktadır. Ahlaksızlığın meşrulaştırıldığını, hırsızlığın ise normal bir olgu gibi sunulduğunu görüyoruz. İşte bu, düştükleri siyasi çukurun ve vizyonsuzluğun açık göstergesidir. CHP’liler, söylemleriyle ve tutumlarıyla bu milleti yönetmeye layık olmadıklarını ve yetkin olmadıklarını zaten ortaya koymuşlardır.”