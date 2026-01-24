Elazığ'dan hayran bırakan görüntüler
Elazığ'da yoğun kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.
Kentte önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen kentin çevresi ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.
Karla kaplanan kentin parkları ve yerleşim yerleri dronla görüntülendi.
İşte hayran bırakan görüntüler...
