Bahreyn'de sokağa çıkma kısıtlaması: Cadde ve meydanlarda toplanma yasaklandı

Bahreyn İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin İran tarafından düzenlenen saldırılara maruz kaldığı ve bu durumun "kamu güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Açıklamada, halkın can güvenliğini korumak ve sivil koruma prosedürlerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla, cadde ve tüm halka açık meydanlarda toplanmaların süresiz olarak yasaklandığı bildirildi.

Kararın, bölgede tırmanan askeri gerilim ve saldırı tehditleri karşısında alınan bir güvenlik önlemi olduğu ifade edildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARI VE MİSİLLEME

Bölgedeki gerilim, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat tarihinde Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken İran’a yönelik askeri saldırı başlatmasıyla zirveye ulaşmıştı.

İran ise bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin konuşlu olduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki önceden belirlenmiş hedefleri füze ve İHA'larla vurarak misilleme yaptı.

Bahreyn’deki toplanma yasağının, İran’ın bu misilleme operasyonlarının ardından gelen güvenlik endişeleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtiliyor.

İSRAİL SALDIRILARINDA HAMANEY ÖLDÜRÜLDÜ

ABD-İsrail tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırıların başlangıcından bu yana ülkede 926 kişinin yaşamını yitirdiğini resmi olarak açıkladı.

Bu ağır tablo karşısında bölge ülkeleri teyakkuz halini korurken, Bahreyn yönetiminin de olası sivil kargaşayı ve saldırı risklerini önlemek için meydanları boşaltma kararı aldığı kaydedildi.