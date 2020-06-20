Bahreyn ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Bahreyn'de 59'a, Katar'da 94'e yükselirken Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 59'a yükseldiğini açıkladı. Açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 20 bin 916'ya çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 287 olduğu ifade edildi.

- Katar



Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 94'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 1026 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 86 bin 488'e çıktığı belirtildi. Tedavisi tamamlanan 1354 kişinin taburcu edildiği ifade edilen açıklamada, toplamda 66 bin 763 kişinin hastalığı atlattığı kaydedildi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 26 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1536'ya çıktığını bildirdi. Bakanlık ayrıca hastalardan 62'sinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1006'ya ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.