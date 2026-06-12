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Dünya Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi
Dünya

Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bahreyn Kralı ile Trump’tan İran diplomasisi görüşmesi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile ABD Başkanı Donald Trump, İran dosyasındaki son gelişmeleri ele aldı. İki liderin telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasında varılması beklenen anlaşmaya ilişkin diplomatik süreç ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Bahreyn Kralı Al Halife'yi aradı. İki lider, bölgedeki son gelişmeler konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump ve Kral Al Halife'nin, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması amacıyla yürütülen çabalara ilişkin gelişmelerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı.

Kral Al Halife, bölgede barış ve istikrara yönelik sürdürülen çabaları ve Bahreyn'i destekleyen tutumu sebebiyle Trump'a teşekkür ve takdirlerini iletti.

Öte yandan Kral Al Halife, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış töreni dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.

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