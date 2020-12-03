Bahreyn İran'a karşı İsrail'in yanında olduklarını açıkladı
İsrail ile yaptıkları anlaşma ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Bahreyn, İran'a karşı İsrail ile aynı tarafta olduklarını açıkladı.
Bahreyn Ticaret Bakanı Zayid ez-Zeyyani, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz" dedi.
Bahreyn'den İran'a karşı İsrail'e destek
Zeyyani, İsrail'in Kanal 11 televizyonuna verdiği demeçte, "İran tehdidine karşı insanlık ve insanlık değerleri için İsrail ile aynı cephedeyiz" ifadelerini kullandı.
İran'a karşı İsrail ile iş birliği konusundaki soruyu ise Zeyyani, "Bahreyn, güvenlik dahil dost ülkelerle koordinasyon halinde" şeklinde cevapladı.
Bahreyn ve İsrail normalleşme kararı
Zeyyani ve beraberindeki heyet, resmi temaslar kapsamında 1 Aralık'ta İsrail’e gelmişti.
İsrail ile Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.