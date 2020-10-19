Bahreyn halkı anlaşmaları kınadı: Siyonistler çıkın toprağımızdan
Bahreyn'in başkenti Manama'da İsrail heyetinin ülkeye ilk ziyareti ve yapılan anlaşmalar onlarca kişi tarafından protesto edildi.
Bahreyn'in en büyük muhalif hareketi Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabından, başkent Manama'da protesto düzenlendiğini açıkladı.
Bahreyn ve Filistin bayraklarıyla gösteri yapan Bahreynlilerin "Siyonistlerle yapılan anlaşmalar geçersizdir", "İsrail yıkılsın, siyonistler çıkın toprağımızdan, anlaşmalarınız geçersiz" yazılı pankartlar taşıdıkları görülüyor.
Muhalif televizyon kanalı Lülüe de Twitter hesabından, İsrail heyetinin ziyaretiyle eş zamanlı düzenlenen gösteride vatandaşların "Normalleşme ihanettir, halkı ezmektir" ifadelerini kullandığını söyledi.
Diğer taraftan, Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Manama ile Tel Aviv arasında birçok alanda protokol imzalandı.
15 Eylül'de ABD'nin başkenti Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ile İsrail arasında siyasi ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.